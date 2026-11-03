Τι ζούμε; Αστυνομικός στο Χαλάνδρι έβαλε τον οπλισμό του σε... σακούλα σούπερ μάρκετ και τα έχασε στον δρόμο! (vid)

Ο υπηρεσιακός ασύρματος και η χειροβομβίδα κρότου-λάμψης εντοπίστηκαν, όμως το υποπολυβόλο εξακολουθεί να αναζητείται.

Ένα κωμικοτραγικό περιστατικό με πρωταγωνιστή αστυνομικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (2/11) στο Χαλάνδρι, όταν κατά τη μεταφορά υπηρεσιακού οπλισμού με τη μοτοσικλέτα του έχασε ένα υποπολυβόλο MP5, το οποίο εξακολουθεί να αγνοείται.

Ο αστυνομικός, που υπηρετεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ραφήνας, κατευθυνόταν σε υπηρεσία φύλαξης και είχε τοποθετήσει τον οπλισμό και τον υπόλοιπο εξοπλισμό σε σακούλα σούπερ μάρκετ, την οποία είχε κρεμάσει στη μηχανή του.

Η σακούλα άνοιξε στον δρόμο

Για κακή του τύχη, κατά τη διάρκεια της διαδρομής η σακούλα άνοιξε και το περιεχόμενό της έπεσε στον δρόμο. Ο αστυνομικός επέστρεψε για να αναζητήσει τον εξοπλισμό, ωστόσο το υποπολυβόλο δεν εντοπίστηκε.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, από τα αντικείμενα που χάθηκαν βρέθηκαν ο υπηρεσιακός ασύρματος και η χειροβομβίδα κρότου-λάμψης.

Ο αστυνομικός συνελήφθη για παραβίαση των όρων ασφαλούς φύλαξης και μεταφοράς οπλισμού, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του υποπολυβόλου βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ