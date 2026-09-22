Απροσδόκητο πρόβλημα για τη CIA: Η Gen Z ζητάει ωράριο, ελεύθερα σαββατοκύριακα και όχι νυχτερινές βάρδιες

Οι εργασιακές προσδοκίες της νεότερης γενιάς πρακτόρων δημιουργούν νέες προκλήσεις για τη CIA, καθώς οι νεοσύλλεκτοι διεκδικούν σταθερά ωράρια και προσωπικό χρόνο.

Υπάρχουν επαγγέλματα που δεν μπορούν να περιοριστούν στο κλασικό οκτάωρο, πως να το κάνουμε! Ένα απ' αυτά είναι του αναλυτή πληροφοριών ή του κατασκόπου και πόσο μάλλον της CIA. Δεν επρόκειτο για μία δουλειά όπου κλείνεις το τηλέφωνο, γυρίζεις σπίτι σου και αγνοείς τις ειδοποιήσεις που έρχονται επειδή είναι Κυριακή.

Αυτή όμως η ρουτίνα, πια, φαίνεται πως δεν ελκύει τους νεότερους, οι οποίοι διεκδικούν στάνταρ ωράρια, επαρκή ύπνο και ελεύθερα σαββατοκύριακα.

Ο μεγαλύτερος «κίνδυνος» για τη CIA αφορά την Gen Z!

Η CIA διαπιστώνει πως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της δεν βρίσκεται στην Κίνα, τη Ρωσία ή τον κυβερνοχώρο, αλλά στις εργασιακές απαιτήσεις των νέων γενεών. Πρώην στελέχη της υπηρεσίας προειδοποιούν ότι οι νεοσύλλεκτοι πράκτορες έχουν μια εντελώς διαφορετική οπτική για την εργασία σε σχέση με τους βετεράνους που έζησαν τον Ψυχρό Πόλεμο ή τον παγκόσμιο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας.

Ο Μαρκ Πολυμερόπουλος, Έλληνας πρώην μέλος της Ανώτατης Υπηρεσίας Πληροφοριών της CIA με 26ετή θητεία εξέφρασε δημόσια τον προβληματισμό του σε άρθρο του στο «The Cipher Brief»: «Οι συνάδελφοί μου παραπονιούνται πως η Gen Z απαιτεί να γνωρίζει γιατί λαμβάνονται οι αποφάσεις και ορισμένες φορές, δεν είναι διατεθειμένη να αφιερώσεις τις κατάλληλες ώρες που απαιτούσε παραδοσιακά το επάγγελμα».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ενός επικεφαλής σταθμού, ο οποίος αντιμετώπιζε δυσκολίες στο να πείσει νέους αξιωματικούς να εργαστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύνηθες τμήμα πολλών επιχειρήσεων πληροφοριών: «Για μένα, αυτό είναι αδιανόητο».

Η θέση της CIA δεν δείχνει πρόβλημα με τη νέα γενιά

Από την πλευρά της, η ηγεσία της CIA απορρίπτει την άποψη πως υπάρχει κρίση στις προσλήψεις. Ο αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας, Μάικλ Έλις, δήλωσε πως ο οργανισμός θα επιτύχει τους στόχους προσλήψεων για το 2026, υπογραμμίζοντας ότι εντάσσει στο δυναμικό του μια απ' τις μεγαλύτερες σειρές επιχειρησιακών αξιωματικών της τελευταίας εικοσαετίας.

Ακόμα και τα στοιχεία δείχνουν πως δεν υπάρχει έλλειψη υποψηφίων, αλλά η εμφάνιση μιας νέας γενιάς κατασκόπων. Πρόκειται για στελέχη με υψηλή κατάρτιση, τα οποία επιθυμούν να υπηρετήσουν την πατρίδα τους, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως είναι διατεθειμένα να παραιτηθούν πλήρως απ' την προσωπική τους ζωή.

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