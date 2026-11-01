Αποκαλύψεις-σοκ για τη «μαϊμού» ΜΚΟ: Πώς οι δωρεές για παιδιά κατέληγαν σε στημένους αγώνες

Ο ιδρυτής της ΜΚΟ βρίσκεται στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας, καθώς κατηγορείται ότι διοχέτευε εκατομμύρια ευρώ από δωρεές για καρκινοπαθή παιδιά σε χειραγωγημένους αγώνες και στοιχηματικές πλατφόρμες.

Ο 37χρονος Κ.Φ., σύμφωνα με το iEidiseis, φερόμενος ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης και ιδρυτής ΜΚΟ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, βαρύνεται με την κατηγορία ότι χρηματοδοτούσε εκτεταμένες ποδοσφαιρικές δραστηριότητες, χειραγωγώντας αγώνες και στοιχηματίζοντας τεράστια ποσά από χρήματα που προέρχονταν από δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Η αστυνομική έρευνα, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025 μετά από επώνυμη καταγγελία μητέρας στον εισαγγελέα, οδήγησε στη σύλληψη συνολικά έξι ατόμων. Τα ευρήματα των οικονομικών αρχών αποδείχθηκαν αποκαλυπτικά: από τα σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν μέσω της φιλανθρωπικής οργανώσεως, μόλις περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ κατέληξε στις οικογένειες που είχαν ανάγκη.

Διαδρομές εκατομμυρίων στο στοίχημα και εικονικές εταιρείες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ο 37χρονος είχε πιστώσει περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε διαδικτυακές στοιχηματικές πλατφόρμες, πραγματοποιώντας παράλληλα αναλήψεις που ξεπερνούσαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα χρησιμοποιούνταν ως μηχανισμός νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες πράξεις.

Για να δικαιολογούνται οι μεταφορές των χρημάτων, η οργάνωση φέρεται να είχε συστήσει εικονικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών ήταν η «MVP MEDIA GROUP Ε.Ε.» με αντικείμενο τη διαφήμιση και η «ELPIS HEALTH CARE MEDICAL COORDINATION Ε.Ε.» για διαμεσολάβηση υπηρεσιών υγείας, οι οποίες ιδρύθηκαν τον Απρίλιο του 2026 με κοινή έδρα στη Θεσσαλονίκη, εκδίδοντας εννέα εικονικά φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας 149.700 ευρώ. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπήκε και το διαζύγιο του 37χρονου με την 35χρονη κατηγορούμενη Β.Μ. λίγο πριν τη σύσταση των εταιρειών, το οποίο χαρακτηρίζεται εικονικό αφού οι δυο τους συνέχιζαν να συγκατοικούν.

Ο «Παναθηναϊκός της Πιερίας» και το «social laundering»

Η δράση του κυκλώματος επεκτάθηκε και στα τοπικά γήπεδα της Πιερίας, όπου ο 37χρονος λειτουργούσε ως αφανής χρηματοδότης των σωματείων Αιγινιακός και Βατανιακός (γνωστός και ως «Παναθηναϊκός της Πιερίας»). Περισσότερα από 250.000 ευρώ διοχετεύθηκαν σε πληρωμές ποδοσφαιριστών, τεχνικών και προμηθευτών με μετρητά, χωρίς παραστατικά.

Ο Κ.Φ. χρηματοδοτούσε τον Αιγινιακό τις περιόδους 2023-2024 και 2024-2025, ενώ την περίοδο 2026-2027 συνδέθηκε με τον Βατανιακό. Η πρακτική αυτή περιγράφεται από τις Αρχές ως «social laundering» για την απόκτηση κοινωνικής επιρροής.

Μάλιστα, την περίοδο 2024-2025, ο ίδιος πόνταρε 62 φορές σε αγώνες του Αιγινιακού, στοιχηματίζοντας σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και στην ήττα της ομάδας που χρηματοδοτούσε.

Οι στημένοι αγώνες

Χαρακτηριστική είναι η αναμέτρηση Βατανιακού - Αιγινιακού στις 19 Σεπτεμβρίου 2026 (τελικό σκορ 2-1). Το παιχνίδι σημαδεύτηκε από δύο πέναλτι υπέρ του Βατανιακού και μία κόκκινη κάρτα κατά του Αιγινιακού.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε πως είχε προηγηθεί καταβολή 1.000 ευρώ για τον επηρεασμό προσώπων στη διαιτησία, με την εμπλοκή του προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ Πιερίας Ν.Κ. και του διαιτητή Γ.Α.

Η συμφωνία προέβλεπε συστηματική εύνοια στον Βατανιακό έναντι 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα με στόχο την άνοδο στη Γ' Εθνική, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων αναμετρήσεων με τον ΓΑΣ Σβορώνου και τον Α.Ο. Παραλίας τον Νοέμβριο του 2026.

Παράλληλα, το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν και στο πρωτάθλημα Super League Κ19, όπως στον αγώνα Αστέρας Τρίπολης - Ηρακλής στις 27 Σεπτεμβρίου 2026, όπου ο 37χρονος, με διαιτητή τον Γ.Α. και πληροφόρηση από τον συγκατηγορούμενό του Κ.Χ., πραγματοποίησε ζωντανό στοιχηματισμό εξασφαλίζοντας παράνομα κέρδη και ενημερώνοντας φιλικά του πρόσωπα να πράξουν το ίδιο.

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