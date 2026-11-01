Από τις δωρεές για άρρωστα παιδιά στις σουίτες πολυτελών ξενοδοχείων: Το διπλό πρόσωπο του φερόμενου αρχηγού της ΜΚΟ

Ποδόσφαιρο, επιχειρήσεις και φιλοζωικές οργανώσεις συνθέτουν το προφίλ του κατηγορούμενου, που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για υπεξαίρεση δωρεών

Για χρόνια, ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης είχε οικοδομήσει ένα δημόσιο προφίλ γύρω από την κοινωνική προσφορά. Ως επικεφαλής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», πρωταγωνιστούσε σε εκδηλώσεις οικονομικής ενίσχυσης παιδιών με σοβαρές ασθένειες, έδινε συνεντεύξεις και ζητούσε τη συνδρομή πολιτών, είτε με χρηματικές εισφορές είτε με εθελοντική συμμετοχή.

Η διαδρομή της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, όπως την είχε περιγράψει ο ίδιος, ξεκίνησε το 2013. Μια περιπέτεια υγείας παιδιού από το οικογενειακό του περιβάλλον αποτέλεσε, σύμφωνα με τις τότε δηλώσεις του, την αφορμή για να οργανωθεί μια μικρή ομάδα συγγενών και φίλων που ήθελε να βοηθήσει οικογένειες σε αντίστοιχη θέση. Πέντε χρόνια αργότερα, το 2018, η προσπάθεια απέκτησε επίσημη μορφή με τη σύσταση του σωματείου «Παιδική Χαρά».

Σταδιακά, η δράση του παρουσιάστηκε ως ένα ευρύτερο δίκτυο εθελοντών και υποστηρικτών με παρουσία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ο 37χρονος είχε αναλάβει την επικοινωνία με το κοινό, προβάλλοντας τις πρωτοβουλίες της οργάνωσης μέσα από τηλεοπτικές εμφανίσεις, δημοσιεύματα και αναρτήσεις. Η εικόνα αυτή βρίσκεται σήμερα υπό διαφορετικό πρίσμα, καθώς οι αστυνομικές Αρχές ερευνούν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονταν τα χρήματα που συγκεντρώνονταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Οι διαδρομές των χρημάτων και η εικόνα της πολυτέλειας

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η καταγγελλόμενη διοχέτευση μέρους των δωρεών σε προσωπικούς λογαριασμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, χρηματικά ποσά που προορίζονταν για το σωματείο φέρεται να μεταφέρονταν στον λογαριασμό του κατηγορούμενου ακόμη και μέσω IRIS. Σε παλαιότερη δημόσια τοποθέτησή του, ο ίδιος περιέγραφε τη χρηματοδότηση των δράσεων ως αποτέλεσμα προσωπικών εισφορών και συνεισφορών πολιτών.

«Βάζουμε κάποια χρήματα από το υστέρημά μας και με αυτά τα χρήματα κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις που μπορούμε, παίρνουμε κάποιες δωρεές από πολίτες»

Την ίδια περίοδο, η προσωπική του παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιλάμβανε εικόνες που παρέπεμπαν σε έναν ιδιαίτερα άνετο τρόπο ζωής, με φωτογραφίες από πισίνες, πολυτελή εστιατόρια, πούρα, αλλά και στιγμιότυπα από ακριβές εξόδους, να συνθέτουν μια διαφορετική εικόνα από εκείνη των φιλανθρωπικών εκδηλώσεων που προωθούσε.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης συνομιλίες με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτυπώνουν τη συχνότητα και το επίπεδο των διαμονών του ζευγαριού. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με γνωστό ξενοδοχείο της Αττικής, η σύζυγός του φέρεται να επικαλείται την ιδιότητα της τακτικής πελάτισσας και να ζητά από τον υπάλληλο να αναζητήσει τα στοιχεία της, εξηγώντας ότι φιλοξενείται πάντοτε στην ίδια σουίτα.

Σε άλλη συνομιλία, αυτή τη φορά με υπάλληλο ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη, ο ίδιος φέρεται να ζητά τη γνωστή γωνιακή σουίτα, την οποία, όπως υποστηρίζει, επιλέγει κάθε φορά που επισκέπτεται το κατάλυμα. «Είμαι πολύ συχνός πελάτης και έχω πάντα τη γωνιακή σουίτα που βρίσκεται είτε στον πρώτο είτε στον δεύτερο όροφο», ακούγεται να λέει.

Η ποδοσφαιρική πορεία και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες

Πριν από την υπόθεση που βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της επικαιρότητας, ο Φιρινίδης είχε αποκτήσει αναγνωρισιμότητα και μέσα από το τοπικό ποδόσφαιρο. Η σχέση του με τον Αιγινιακό ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής και συνεχίστηκε σε διοικητικό επίπεδο, καθώς ανέλαβε την προεδρία της ομάδας, μια θέση από την οποία αποχώρησε το καλοκαίρι του 2024.

Ένα από τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές αφορά τη στοιχηματική του δραστηριότητα την περίοδο κατά την οποία ο Αιγινιακός αγωνιζόταν στη Γ' Εθνική. Σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να είχε πραγματοποιήσει 62 στοιχηματικές τοποθετήσεις σε αναμετρήσεις της ομάδας. Παράλληλα, τοπικά δημοσιεύματα τον συνέδεαν με νέα διοικητική παρουσία στον Βατανιακό. Η ενασχόλησή του με τον επιχειρηματικό χώρο περιλάμβανε και τον κλάδο της εστίασης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατείχε ποσοστό 47,5% σε επιχείρηση στην Καλαμαριά.

Πιο σοβαρά ερωτήματα εγείρει, κατά τους ερευνητές, η δραστηριότητα ατομικής επιχείρησης που είχε δηλωμένο αντικείμενο την ενοικίαση αυτοκινήτων χωρίς οδηγό. Η συγκεκριμένη επιχείρηση χαρακτηρίζεται στη δικογραφία εικονική, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων, την εμφάνιση κερδών που δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα και την κάλυψη της προέλευσης περιουσιακών στοιχείων. Στο προφίλ του προστίθεται και η ενασχόληση με τη φιλοζωία. Ο ίδιος παρουσιαζόταν ως πρόεδρος του σωματείου «Αδέσποτες Πατούσες» Θεσσαλονίκης, η διαδικτυακή κοινότητα του οποίου αριθμεί περίπου 7.500 μέλη στο Facebook.

Οι διαφορετικές αυτές δραστηριότητες, από τη φιλανθρωπία και τον αθλητισμό μέχρι τις επιχειρήσεις και τη φιλοζωία, αποτελούν πλέον μέρος της έρευνας για τον φερόμενο ως επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης. Το βάρος των Αρχών πέφτει στις οικονομικές συναλλαγές, στην πραγματική διαδρομή των δωρεών και στο κατά πόσο οι δηλωμένες δραστηριότητες συνδέονται με τα περιουσιακά στοιχεία που εξετάζονται.

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