Νέο κύμα κακοκαιρίας με έντονα φαινόμενα σαρώνει τη χώρα, θέτοντας σε ετοιμότητα τις αρχές για την αντιμετώπιση πλημμυρικών επεισοδίων.

Με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις έκανε την εμφάνισή του το κύμα κακοκαιρίας από νωρίς το πρωί της Κυριακής (1/11). Αιτία για τη νέα αυτή υποτροπή είναι ένα χαμηλό βαρομετρικό σύστημα που κινήθηκε από την Ιταλία προς την περιοχή μας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιητικό δελτίο για την εξέλιξη των φαινομένων έως τουλάχιστον τη Δευτέρα (2/11). Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, τα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας παραπέμπουν στον σχηματισμό τύπου «Π», επηρεάζοντας κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Τι είναι η κακοκαιρία τύπου «Π»: Ο χάρτης των επικίνδυνων φαινομένων

Με τον όρο κακοκαιρία τύπου «Π», οι μετεωρολόγοι περιγράφουν τη γεωγραφική κατανομή των εντονότερων φαινομένων (Δυτική Ελλάδα, Βόρεια χώρα και την ανατολική πλευρά του Αιγαίου),

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η εξέλιξη του καιρού ανά ημέρα διαμορφώνεται ως εξής:

Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026

Ιόνιο: Έντονες βροχές μέχρι το μεσημέρι

Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική & Νότια Πελοπόννησος: Ισχυρά φαινόμενα έως το απόγευμα

Κεντρική & Ανατολική Μακεδονία: Επιβάρυνση από το πρωί έως αργά το βράδυ

Βόρειο & Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα: Έναρξη των φαινομένων από το απόγευμα και μετά

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026

Ιόνιο: Υποτροπές κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες

Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Εκδήλωση καταιγίδων από το απόγευμα έως τη νύχτα

Δωδεκάνησα: Πρόσκαιρες εξάρσεις μέχρι το βράδυ

Αν και οι επίσημες προειδοποιήσεις της ΕΜΥ καλύπτουν το πρώτο 48ωρο, η εκτίμηση του Γιώργου Τσατραφύλλια δείχνει παράταση των φαινομένων: «Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, με τις βροχές και τις καταιγίδες να εκδηλώνονται αρχικά στη δυτική Ελλάδα. Στη συνέχεια, τα εντονότερα φαινόμενα προβλέπεται να μετατοπιστούν προς την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών».

Η εικόνα στην Αττική

Όσον αφορά το λεκανοπέδιο της Αττικής, δεν καταγράφεται ιδιαίτερη επικινδυνότητα. Υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές, χωρίς όμως να διαφαίνονται ακραίες καταστάσεις.

Την ίδια ώρα, η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα στις περιοχές υψηλού κινδύνου, καθώς η εκδήλωση μεγάλου όγκου νερού σε μικρό χρονικό διάστημα εγκυμονεί κινδύνους για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

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