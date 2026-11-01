Η Χάιντι Κλουμ επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τον τίτλο της «βασίλισσας του Halloween», αφήνοντας άφωνους τους καλεσμένους της με μια ακραία μεταμόρφωση.

Η Χάιντι Κλουμ κατάφερε να εξαφανίσει εντελώς τη γνώριμη εικόνα της, επιλέγοντας για τη φετινή γιορτή του Halloween στο εστιατόριο Cathédrale του Μανχάταν μια ογκώδη προσθετική κατασκευή που θύμιζε μέλος σώματος που είχε ακρωτηριαστεί.

Η 53χρονη παρουσιάστρια και μοντέλο αποκάλυψε ότι η ιδέα πίσω από την ανατριχιαστική αμφίεση ήταν μια μεγεθυμένη, ματωμένη εκδοχή του δικού της αριστερού χεριού, η οποία μάλιστα περιλάμβανε μέχρι και μια πιστή αναπαράσταση από το δαχτυλίδι γάμου που της έχει χαρίσει ο σύζυγός της, Τομ Κάουλιτζ.

Heidi Klum poses on the carpet at her annual Halloween party in NYC https://t.co/gtmP1tXB60 — The Hollywood Reporter (@THR) November 1, 2026

Μία υπερπαραγωγή

Η κατασκευή, την οποία φιλοτέχνησε ο επί χρόνια συνεργάτης της και ειδικός στα ειδικά εφέ Mike Marino, ήταν τόσο επιβλητική και παραμορφωτική, που κατά την άφιξή της στο κόκκινο χαλί ήταν πρακτικά αδύνατο για τους παρευρισκόμενους να καταλάβουν ποιο πρόσωπο βρισκόταν εγκλωβισμένο στο εσωτερικό της, καθώς μόνο το πρόσωπό της προεξείχε ελάχιστα δίπλα από την αιματηρή τομή του καρπού.

«Με ενέπνευσε το αριστερό μου χέρι», δήλωσε με χιούμορ στο κόκκινο χαλί η Χάιντι Κλουμ, δίνοντας μια απλή ερμηνεία για την ακραία αυτή αμφίεση.

Η είσοδός της στον χώρο είχε σχεδιαστεί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, καθώς τη συνόδευαν βοηθοί ντυμένοι με κίτρινες στολές χημικής προστασίας και μάσκες, μετατρέποντας την άφιξή της σε έναν συνδυασμό σκηνής εγκλήματος και εκεντρικού fashion show.

Heidi Klum reveals her Halloween costume at her annual party in NYC https://t.co/GB9sXIvoCC — The Hollywood Reporter (@THR) November 1, 2026

Μισός αιώνας παράδοσης και εκκεντρικών ιδεών

Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερα πανηγυρικό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από το 2000, όταν η οικοδέσποινα ξεκίνησε το πρώτο της πάρτι, εγκαινιάζοντας ένα ετήσιο ραντεβού που εξελίχθηκε σε θεσμό για τη διεθνή showbiz.

Το λαμπερό event προσέλκυσε πλήθος διασήμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν οι Neil Patrick Harris, David Burtka, Paris Jackson, Offset, Ice-T και Coco, ενώ οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν κοκτέιλ Apothic που σερβίρονταν μέσα σε ειδικές σακούλες μεταγγίσεως αίματος «Type A».

Η ετήσια αυτή συνάντηση τροφοδοτεί σταθερά τα φώτα της δημοσιότητας, με τις επιλογές της Κλουμ να γίνονται αμέσως viral. Ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες μεταμορφώσεις της ιστορίας του θεσμού συγκαταλέγονται εκείνη του 2022, όταν εμφανίστηκε ως γιγαντιαίο σκουλήκι, παγώνι το 2023, E.T. το 2024, αλλά και Μέδουσα με τα κινούμενα φίδια.

Φέτος, η ίδια επέμεινε στην τακτική των υπερμεγεθών και αλλόκοτων προσθετικών, προσθέτοντας το αιματοβαμμένο χέρι στη μακρά συλλογή των αμφιέσεων με τις οποίες έχει ταυτιστεί.

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