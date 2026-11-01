Γιγάντιος οργανισμός ανακαλύφθηκε στην Κίνα και αμφισβητεί όλα όσα είναι γνωστά για τη ζωή στη Γη: Χρονολογείται πριν από 65 εκατ. χρόνια (vid)

Νέο είδος γιγαντιαίου μύκητα με ιστορία που φτάνει στην εποχή των δεινοσαύρων ανακαλύφθηκε στα πυκνά δάση της επαρχίας Γιουνάν στην Κίνα.

Τα δάση της επαρχίας Γιουνάν στην νοτιοδυτική Κίνα έκρυβαν έναν οργανισμό που έχει προκαλέσει την έκπληξη της επιστημονικής κοινότητας τόσο για το μέγεθός του όσο και για την εξελικτική του διαδρομή.

Ο λόγος για το Dianjunus rex, ένα νέο είδος μύκητα το οποίο μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 50 εκατοστά, ενώ η γενεαλογική του γραμμή υπολογίζεται ότι διαχωρίστηκε πριν από περίπου 65 εκατομμύρια χρόνια, κοντά στην εποχή που εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι.

Η ανάλυση του DNA του επέτρεψε στους ερευνητές να διαπιστώσουν ότι ανήκει σε ένα γένος και μια οικογένεια που παρέμεναν άγνωστα μέχρι σήμερα. Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε από διεθνή ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες από το Ινστιτούτο Βοτανικής του Κουνμίνγκ, το οποίο υπάγεται στην Κινεζική Ακαδημία Επιστημών.

Chinese researchers sampled specimens of a fungus that produces massive, upright stromata up to 50 cm in height and weighing up to 2.2 kg individually during mycological surveys in southwest China's Yunnan Province. The fungus is proposed as the new species Dianjunus rex gen. et sp. nov., the type of the new family Dianjunaceae (Xylariales). The origin of this family is traced to the early Paleocene (~65 million years ago), coinciding with the period following the Cretaceous–Paleogene (K–Pg) extinction, when an estimated 75% of all plant and animal species went extinct, and a significant ecological reorganization of life on Earth happened. October 16, 2026

Μύκητας 2,2 κιλών που ανήκει σε άγνωστη οικογένεια

Οι ορατές δομές του Dianjunus rex μπορούν να φτάσουν σε ύψος από 20 έως 50 εκατοστά. Αν και η πλειονότητα των δειγμάτων που μελετήθηκαν ζύγιζε μεταξύ 250 και 600 γραμμαρίων, το μεγαλύτερο από αυτά έφτασε τα 2,2 κιλά, μέγεθος εξαιρετικά σπάνιο για την ομάδα στην οποία ανήκει.

Αυτές οι δομές, που ονομάζονται στρώματα, αναπτύσσονται σε σύνδεση με τις ρίζες των δέντρων και το έδαφος που τις περιβάλλει. Η λειτουργία τους σχετίζεται με την αναπαραγωγή, καθώς παράγουν και απελευθερώνουν σπόρια που διευκολύνουν τη διασπορά του οργανισμού. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με πολλά άλλα είδη, ένα σημαντικό μέρος του οργανισμού του βρίσκεται κάτω από το έδαφος με τη μορφή μυκηλίου, ενός δικτύου μικροσκοπικών νηματίων που απλώνεται στο υπόστρωμα.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα στρώματα του Dianjunus rex είναι τα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα ανάμεσα στους ασκομύκητες, μία από τις κύριες ομάδες του βασιλείου των μυκήτων, στην οποία ανήκουν επίσης οι τρούφες και οι ζύμες.

Μετά την εξέταση των φυσικών του χαρακτηριστικών και τη σύγκριση διαφορετικών περιοχών του DNA του, οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο οργανισμός καταλαμβάνει έναν ξεχωριστό εξελικτικό κλάδο εντός της τάξης Xylariales. Οι ιδιαιτερότητές του δικαιολογούν τη δημιουργία του νέου γένους Dianjunus και της οικογένειας Dianjunaceae.

Η σύνδεση με την εξαφάνιση των δεινοσαύρων

Σύμφωνα με τις αναλύσεις, ο διαχωρισμός του συνέβη πριν από περίπου 65 εκατομμύρια χρόνια, σχεδόν στο όριο μεταξύ της Κρητιδικής και της Παλαιογενούς περιόδου. Εκείνη την εποχή, η πτώση ενός αστεροειδούς πυροδότησε μια μαζική εξαφάνιση που αφάνισε τους μη ιπτάμενους δεινόσαυρους και περίπου το 75 % των ειδών του πλανήτη.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι αλλαγές στα οικοσυστήματα μετά από εκείνη την καταστροφή ενδέχεται να ευνόησαν την εμφάνιση νέων οικολογικών χώρων για ορισμένους μύκητες. Παρ' όλα αυτά, η υπόθεση αυτή αποτελεί μια θεωρία για την εξέλιξή του και δεν αποδεικνύει ότι η εξαφάνιση των δεινοσαύρων προκάλεσε άμεσα την εμφάνιση της συγκεκριμένης οικογένειας.

Στην επαρχία Γιουνάν έχουν καταγραφεί περισσότερα από 6.000 είδη μυκήτων, αν και οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η πραγματική τους ποικιλομορφία θα μπορούσε να είναι σημαντικά μεγαλύτερη.

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