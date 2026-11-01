Eftychia Project: «Νιώσαμε επιτέλους σπίτι μας» – Το ταξίδι των Ελλήνων υιοθετημένων στην πατρίδα

Αγκαλιές, οικογενειακές συναντήσεις και μια παράσταση που τους έκανε να δακρύσουν. Η Ευτυχία Νούλα μιλά στο Newsbomb για την επιστροφή των Ελλήνων υιοθετημένων στον τόπο όπου γεννήθηκαν.

Δεν ήρθαν απλώς να γνωρίσουν την Ελλάδα. Ήρθαν να αισθανθούν ότι ανήκουν σε αυτήν. Για πολλούς από τους Έλληνες υιοθετημένους που συμμετείχαν στην πέμπτη ετήσια συνάντηση του The Eftychia Project, το ταξίδι του Οκτωβρίου ήταν η πρώτη επιστροφή στη χώρα από την οποία έφυγαν παιδιά. Επτά ημέρες, από τις 11 έως τις 17 Οκτωβρίου, έγιναν αφορμή να γνωρίσουν τόπους, να μοιραστούν ιστορίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συναντήσουν για πρώτη φορά συγγενείς τους.

Από τη Θεσσαλονίκη και τη Βεργίνα έως τα Μετέωρα, την Ήπειρο, το Μεσολόγγι, τη Ναύπακτο, τα Καλάβρυτα και την Κόρινθο, η διαδρομή είχε έναν κοινό παρονομαστή: την επιστροφή.

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