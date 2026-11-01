Μήπως η σχέση σου έχει τελειώσει συναισθηματικά; Τα λόγια που μαρτυρούν την απομάκρυνση

Από το «δεν έχω χρόνο», μέχρι το «βαριέμαι», τέσσερις συνηθισμένες ατάκες, μπορεί να κρύβουν βαθύτερα προβλήματα στην σχέση ενός ζευγαριού

Δεν χρειάζεται πάντα μια μεγάλη σύγκρουση ή μια ξεκάθαρη ανακοίνωση χωρισμού για να καταλάβει κανείς ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά σε μια σχέση. Συχνά, η συναισθηματική απόσταση αποκαλύπτεται μέσα από μικρές καθημερινές αντιδράσεις, επαναλαμβανόμενες δικαιολογίες και κουβέντες που σταδιακά γίνονται όλο και πιο συνηθισμένες.

Όπως επισημαίνει η διδάκτωρ Ψυχολογίας και ερευνήτρια στον χώρο της ψυχανάλυσης Ana María Sepé, υπάρχουν ορισμένες φράσεις που αξίζει να προσέξει κανείς. Δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη ότι ο σύντροφος έπαψε να αγαπά, ενδέχεται όμως να φανερώνουν μια περίοδο αποσύνδεσης ή βαθύτερα προβλήματα που χρειάζονται συζήτηση.

Οι τέσσερις ατάκες που χρειάζονται προσοχή

1. Οι προσβολές στις διαφωνίες

Οι εντάσεις και οι διαφωνίες είναι μέρος κάθε σχέσης, oι προσωπικές επιθέσεις, όμως, είναι διαφορετική υπόθεση. Όταν ένας σύντροφος καταφεύγει συστηματικά σε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς κατά τη διάρκεια ενός καβγά, δεν πρόκειται απλώς για μια έντονη στιγμή.

Η απαξίωση του άλλου μπορεί να δείχνει ότι έχει χαθεί ο σεβασμός, ο οποίος αποτελεί βασικό στοιχείο μιας υγιούς συντροφικής σχέσης. Ακόμη κι όταν υπάρχει θυμός, τα όρια στην επικοινωνία δεν θα πρέπει να καταργούνται.

2. «Είμαστε πολύ διαφορετικοί»

Οι διαφορετικοί χαρακτήρες, τα ενδιαφέροντα και οι συνήθειες δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι δύο άνθρωποι δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Αντίθετα, μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για αλληλοσυμπλήρωση, προσωπικό χώρο και νέες κοινές εμπειρίες.

Το πρόβλημα αρχίζει όταν η συγκεκριμένη φράση επανέρχεται διαρκώς και χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να αποφεύγεται κάθε προσπάθεια προσέγγισης. Αντί να λειτουργεί ως αφετηρία για να βρεθούν κοινοί δρόμοι, μετατρέπεται σε επιχείρημα που ενισχύει την απόσταση.

3. «Δεν έχω χρόνο»

Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, οι αποστάσεις και οι απαιτήσεις της καθημερινότητας μπορούν πράγματι να περιορίσουν τον διαθέσιμο χρόνο ενός ζευγαριού. Ωστόσο, διαφορετικό είναι να υπάρχει μια δύσκολη περίοδος και διαφορετικό να μην καταβάλλεται καμία προσπάθεια για κοινές στιγμές.

Όταν κάθε πρόταση για έξοδο ή δραστηριότητα απορρίπτεται με την ίδια απάντηση, χωρίς να προτείνεται κάποια εναλλακτική ημερομηνία ή λύση, η κατάσταση χρειάζεται προσοχή. Η ουσία δεν βρίσκεται στο πόσο ελεύθερο χρόνο έχει κάποιος, αλλά στο κατά πόσο επιδιώκει να τον μοιραστεί με τον άνθρωπό του.

4. «Δεν έχω διάθεση» ή «βαριέμαι»

Είναι απολύτως φυσιολογικό ένας άνθρωπος να κουράζεται, να μην έχει πάντα όρεξη για εξόδους ή να προτιμά κάποιες φορές να περάσει τον χρόνο του διαφορετικά. Όταν, όμως, η άρνηση για κοινές δραστηριότητες γίνεται μόνιμη κατάσταση, μπορεί να υποδηλώνει ότι έχει χαθεί κάτι σημαντικό.

Η Sepé επισημαίνει ότι η παρατεταμένη πλήξη μέσα σε μια σχέση ενδέχεται να σημαίνει πως το ζευγάρι δεν διασκεδάζει πλέον μαζί, δεν μοιράζεται κοινά όνειρα και επιθυμίες και, ως αποτέλεσμα, οι δύο σύντροφοι βιώνουν μοναξιά ακόμη κι όταν βρίσκονται μαζί.

Δεν σημαίνει πάντα ότι η αγάπη τελείωσε

Καμία από αυτές τις φράσεις δεν αρκεί από μόνη της για να αποδείξει ότι μια σχέση έχει φτάσει στο τέλος της. Η συχνότητα, οι συνθήκες και κυρίως η συνολική συμπεριφορά των δύο συντρόφων έχουν μεγαλύτερη σημασία από μια μεμονωμένη κουβέντα.

Αυτό που χρειάζεται να εξεταστεί είναι αν υπάρχει διάθεση για επικοινωνία, αμοιβαία προσπάθεια και ουσιαστική παρουσία. Όταν οι ίδιες αρνητικές απαντήσεις επαναλαμβάνονται και η προσπάθεια για επανασύνδεση απουσιάζει, ίσως έχει έρθει η στιγμή για μια ειλικρινή συζήτηση σχετικά με το μέλλον της σχέσης.

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