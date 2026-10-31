ΜΚΟ συγκέντρωνε δωρεές για παιδιά με καρκίνο, αλλά τα χρήματα κατέληγαν αλλού: Εξαπάτησαν γνωστούς καλλιτέχνες και αθλητές

Γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες συγκαταλέγονταν στους δωρητές της οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να ιδιοποιούνταν μεγάλο μέρος των χρημάτων

Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες μέσω δωρεών για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, χρησιμοποιώντας ως όχημα σωματείο – ΜΚΟ, εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης συγκέντρωναν χρήματα επικαλούμενα τις ανάγκες παιδιών που έπασχαν κυρίως από διάφορες μορφές καρκίνου, ωστόσο μόνο ένα μικρό μέρος των δωρεών κατέληγε στους δικαιούχους.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε περίπου 2.829.516 ευρώ, ενώ έξι μέλη της συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια ευρείας αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (30/10) σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μεταξύ των δωρητών βρίσκονταν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι υπεύθυνοι προέβαλλαν δημόσια τις δωρεές τους, προκειμένου να ενισχύουν την αξιοπιστία του σωματείου και να προσελκύουν περισσότερους πολίτες.

Πώς λειτουργούσε η οργάνωση

Όπως προέκυψε από την αστυνομική και οικονομική έρευνα, η οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018 και αποτελούνταν από δύο υποομάδες, με διαφορετικά πεδία δραστηριότητας και ένα κοινό μέλος που εξασφάλιζε τη μεταξύ τους σύνδεση. Η πρώτη υποομάδα, αποτελούμενη από τρία άτομα, χρησιμοποιούσε σωματείο – ΜΚΟ για τη συγκέντρωση χρημάτων από δωρεές με σκοπό την οικονομική ενίσχυση παιδιών με σοβαρές ασθένειες ή αναπηρία.

Οι δράσεις πραγματοποιούνταν, σύμφωνα με την αστυνομία, χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια, ενώ ο πραγματικός σκοπός λειτουργίας του σωματείου διέφερε από τον εμφανιζόμενο. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων φέρεται να ιδιοποιούνταν παράνομα δύο από τα μέλη της υποομάδας. Για να προσελκύουν δωρητές, αναρτούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των παιδιών, παρουσιάζοντας τις οικονομικές ανάγκες των οικογενειών. Σε αυτές περιλαμβάνονταν έξοδα ιατρικών πράξεων, νοσηλείας, μετακίνησης, διαβίωσης και προσωρινής στέγασης.

Οι τρόποι με τους οποίους φέρονται να εξαπατούσαν τους δωρητές

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν διάφορες μεθόδους για να αυξάνουν τα έσοδα από τις δωρεές και να αποκρύπτουν την πραγματική έκταση της δραστηριότητάς τους.

Ειδικότερα:

Δημοσίευαν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία των ίδιων παιδιών σε επαναλαμβανόμενες δράσεις, ώστε να μην γίνεται αντιληπτό ότι είχαν ήδη πραγματοποιηθεί έρανοι για τους ίδιους δικαιούχους.

Παρουσίαζαν ω ς αναγκαία έξοδα ιατρικών πράξεων και νοσηλείας που στην πραγματικότητα καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς.

Εμφάνιζαν το κόστος ιατρικών πράξεων και νοσηλείας σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό.

και νοσηλείας σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό. Ανακοίνωναν ότι μέρος των δωρεών θα διατεθεί για την οικονομική ενίσχυση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, χωρίς να πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες καταβολές.

Από τους ελέγχους προέκυψαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, εκ των οποίων τα 55 έχουν ταυτοποιηθεί.

Η δεύτερη υποομάδα και οι ποδοσφαιρικοί αγώνες

Η έρευνα αποκάλυψε και δεύτερο πεδίο δραστηριότητας της οργάνωσης. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. από πολλές περιοχές της χώρας.

H ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Δ.Α.Ο.Ε.: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν, μέσω σωματείου-Μ.Κ.Ο., στην κατ’ επάγγελμα τέλεση κακουργηματικών απατών σε βάρος πολιτών-δωρητών και υπεξαιρέσεων σε βάρος ωφελούμενων ερανικών δράσεων

Επιπλέον, μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων

Συνελήφθησαν -6- μέλη της οργάνωσης, η οποία διαρθρωνόταν σε δυο υποομάδες

Κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, τσάντες και πορτοφόλια επώνυμων οίκων μόδας, ρολόγια επώνυμων εταιρειών και -18.330- ευρώ

Από την έως τώρα οικονομική έρευνα και την εξέταση γονέων -34- ωφελούμενων παιδιών, το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε περίπου -2.829.516- ευρώ

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