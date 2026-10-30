Οι χώρες όπου απαγορεύεται ο εορτασμός του Halloween: Οι λόγοι πίσω από την απόφαση

Η παγκόσμια δημοφιλία του Halloween κρύβει πίσω της ρίζες από τη Κελτική παράδοση, αλλά και αυστηρές απαγορεύσεις σε διάφορες γωνιές του πλανήτη.

Η λέξη Halloween έχει τις ρίζες της στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποτελεί παραφθορά της φράσης «All Hallows' Eve» (Παραμονή των Αγίων Πάντων). Αν και η καθολική παράδοση τιμά την 1η Νοεμβρίου ως ημέρα μνήμης για τους ανθρώπους που δεν βρίσκονται πια στη ζωή, η ίδια η γιορτή βασίστηκε στην αρχαία παράδοση του Samhain, η οποία σηματοδοτούσε το τέλος της συγκομιδής και την αρχή του χειμώνα.

Στη σύγχρονη εποχή, καθώς η εργασία στο ύπαιθρο έχει απομακρυνθεί από την καθημερινότητα των περισσότερων ανθρώπων, η παγκοσμιοποίηση μετέτρεψε τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου σε μια μαζική γιορτή μεταμφιέσεων και διακόσμησης που ενθουσιάζει μικρούς και μεγάλους.

Οι αυστηρές απαγορεύσεις ανά τον κόσμο

Παρά την τεράστια εξάπλωσή του, το Halloween παραμένει ανεπιθύμητο ή αυστηρά περιορισμένο σε αρκετές περιοχές.

Στο Ουζμπεκιστάν, με προεδρικό διάταγμα από το 2011, οι εκδηλώσεις έχουν απαγορευτεί πλήρως για θρησκευτικούς λόγους, καθώς οι αρχές θεωρούν ότι η γιορτή εξυμνεί τον διάβολο και είναι ιδεολογικά λανθασμένη.

Περιορισμοί υπάρχουν όμως και σε άλλες χώρες, έστω και με ειδικές παραμέτρους. Στη γαλλική πόλη Βαντάργκ απαγορεύεται αυστηρά η στολή του κλόουν, μέτρο που λήφθηκε μετά από κύμα επιθέσεων σε πολίτες από άτομα με τη συγκεκριμένη αμφίεση.

Παράλληλα, στο Πεκίνο απαγορεύεται η επιβίβαση στο μετρό με τρομακτικό μακιγιάζ ή κοστούμια, καθώς οι αρχές φοβούνται την πρόκληση πανικού στο επιβατικό κοινό.

Θρησκευτικά κωλύματα και πολιτιστικές διαφορές

Σε αρκετές ασιατικές και ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ρωσία, το Ισραήλ, η Λετονία και η Κροατία, το Halloween δεν αποτελεί παραδοσιακή γιορτή και οι εκδηλώσεις περιορίζονται μόνο σε ορισμένα μεγάλα αστικά κέντρα.

Αντίθετα, για καθαρά θρησκευτικούς λόγους, η γιορτή είναι πλήρως απαγορευμένη σε χώρες όπως το Μαρόκο, η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, η Παπούα Νέα Γουινέα και η Σαμόα.

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