Η λίστα με όσα πρέπει να κάνετε 7 ημέρες πριν από ένα ταξίδι στο εξωτερικό

Επειδή οι διακοπές ξεκινούν πριν φτάσουμε στον προορισμό μας, υπάρχουν κάποια tips για να γλιτώσουμε το άγχος της τελευταίας στιγμής.

Τα εισιτήρια είναι κλεισμένα, η διαμονή τακτοποιημένη και το ταξίδι στο εξωτερικό όλο και πλησιάζει. Από τη στιγμή που αγοράζουμε τα αεροπορικά εισιτήρια μέχρι την ημέρα που θα φτάσουμε στο αεροδρόμιο, υπάρχουν αρκετές μικρές αλλά σημαντικές λεπτομέρειες που πρέπει να δώσουμε σημασία ώστε να κυλήσει ομαλά το ταξίδι μας.

Για να μη βρεθείτε να φτιάχνετε βαλίτσες πριν την πτήση ή να έχετε ξεχάσει τα απαραίτητα, η λύση βρίσκεται στον σωστό προγραμματισμό. Παρακάτω, θα βρείτε τον απόλυτο οδηγό με όλα όσα πρέπει να κάνετε μία εβδομάδα πριν την αναχώρηση, ώστε να ταξιδέψετε με απόλυτη ηρεμία.

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