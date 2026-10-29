Ξέρατε ότι οι φιλοζωικές σταματούν την υιοθεσία μαύρων γάτων πριν το Halloween; Ο μύθος που προκαλεί ανησυχία

Οι δεισιδαιμονίες γύρω από τις μαύρες γάτες αναζωπυρώνονται όσο πλησιάζει το Halloween στις χώρες που το γιορτάζουν, ενώ φιλοζωικές οργανώσεις παίρνουν τα μέτρα τους

Το Halloween, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Οκτωβρίου, έχει συνδεθεί με μεταμφιέσεις, τρομακτικές φιγούρες και διάφορες δεισιδαιμονίες. Ανάμεσα στα σύμβολα της γιορτής ξεχωρίζουν οι μαύρες γάτες, οι οποίες εδώ και αιώνες συνδέονται στη λαϊκή παράδοση με την κακοτυχία και τη μαγεία. Αυτή η αντίληψη προκαλεί ανησυχία σε ορισμένες φιλοζωικές οργανώσεις, οι οποίες λαμβάνουν πρόσθετες προφυλάξεις κατά τις ημέρες πριν από το Halloween.

Σε κάποιες περιπτώσεις, οι οργανώσεις εμφανίζονται ιδιαίτερα προσεκτικές ως προς τις υιοθεσίες μαύρων γατών, φοβούμενες ότι τα ζώα ενδέχεται να βρεθούν σε επικίνδυνες καταστάσεις. Ωστόσο, οι σχετικές αναφορές για κακοποίηση ή χρήση ζώων σε τελετουργίες χρειάζονται τεκμηρίωση και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αποδεδειγμένο φαινόμενο σε κάθε περιοχή.

Γιατί οι μαύρες γάτες βρίσκονται στο επίκεντρο

Οι μαύρες γάτες έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη θέση στη συμβολική παράδοση του Halloween, κυρίως λόγω των μύθων που τις συνδέουν με τη μαγεία και το υπερφυσικό. Αυτές οι προκαταλήψεις οδηγούν ορισμένα καταφύγια στην απόφαση να ελέγχουν αυστηρότερα τους υποψήφιους κηδεμόνες ή να περιορίζουν προσωρινά τις υιοθεσίες τους συγκεκριμένες ημέρες.

Οι πρακτικές, πάντως, δεν είναι ίδιες σε όλες τις φιλοζωικές οργανώσεις, καθώς βασικός στόχος τους είναι να διασφαλίζουν ότι κάθε ζώο θα βρεθεί σε ασφαλές περιβάλλον, ανεξάρτητα από το χρώμα του ή τις δεισιδαιμονίες που το συνοδεύουν.

Κακοποίηση ζώων και νομικές συνέπειες

Οι ανησυχίες για την κακοποίηση ζώων επανέρχονται κάθε χρόνο την περίοδο του Halloween, με δημοσιεύματα και μαρτυρίες αναφέρονται κατά καιρούς σε περιστατικά με ζώα που φέρεται να έχουν κακοποιηθεί ή θανατωθεί στο πλαίσιο τελετουργιών. Οι σχετικοί ισχυρισμοί, ωστόσο, πρέπει να εξετάζονται με βάση συγκεκριμένα στοιχεία και επίσημες έρευνες, ώστε να αποφεύγεται η αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών.

Στην Ισπανία, η νομοθεσία για την προστασία των ζώων και οι διατάξεις για την κακοποίησή τους προβλέπουν ποινικές κυρώσεις, οι οποίες εξαρτώνται από τη φύση και τη σοβαρότητα της πράξης. Η θανάτωση ζώου δεν συνεπάγεται αυτομάτως την ίδια ποινή σε κάθε περίπτωση, καθώς εξετάζονται οι συγκεκριμένες περιστάσεις και οι εφαρμοστέες νομικές διατάξεις.

Παράλληλα, τα στοιχεία που παρατίθενται στο δημοσίευμα για τις καταγγελίες κακοποίησης ζώων στην Ισπανία καταγράφουν αύξηση από 1.315 το 2020 σε 1.492 το 2021 και 1.615 την επόμενη χρονιά. Για την εγκατάλειψη κατοικίδιων, το κείμενο αναφέρει περίπου 288.000 ζώα μέσα σε ένα έτος. Τα μεγέθη αυτά χρειάζονται επιβεβαίωση από τις αντίστοιχες επίσημες πηγές, καθώς οι καταγγελίες δεν ταυτίζονται απαραίτητα με επιβεβαιωμένα περιστατικά και οι καταμετρήσεις εγκαταλελειμμένων ζώων εξαρτώνται από τη μεθοδολογία κάθε έρευνας.

Το μήνυμα των φιλοζωικών οργανώσεων παραμένει σαφές: η προστασία των ζώων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα όλο τον χρόνο. Οι μαύρες γάτες δεν είναι πιο επικίνδυνες ή διαφορετικές από τις υπόλοιπες και οι προλήψεις δεν πρέπει να καθορίζουν την τύχη τους.

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