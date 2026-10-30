Έμειναν άναυδοι πιλότοι στο Οχάιο: Κατέγραψαν UFO σε σχήμα χαπιού (vid)

Δύο πιλότοι ιδιωτικού αεροσκάφους περιγράφουν τη συγκλονιστική συνάντησή τους με ένα άγνωστο μεταλλικό αντικείμενο σε σχήμα χαπιού πάνω από το Οχάιο.

Ένα νέο, ανεξήγητο περιστατικό θέασης αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενου αντικειμένου έρχεται στο φως της δημοσιότητας, μέσα από την επίσημη αναφορά δύο πιλότων ιδιωτικού τζετ στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς UFO των Ηνωμένων Πολιτειών (NUFORC).

Οι χειριστές του αεροσκάφους ετοιμάζονταν να εισέλθουν σε μια περιοχή με έντονη καταιγίδα πάνω από την πολιτεία του Οχάιο, όταν ξαφνικά είδαν ένα αντικείμενο σε σχήμα κάψουλας ή χαπιού να ξεπροβάλλει από τα σύννεφα. Το ΑΤΙΑ, το οποίο κινείτο σε υψόμετρο 41.000 ποδιών (περίπου 12 χλμ.), βρέθηκε σε απόσταση μόλις δύο μιλίων από το αεροσκάφος.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι εκτιμήσεις των ειδικών

Σύμφωνα με τις περιγραφές των πιλότων, το αντικείμενο είχε κατακόρυφο προσανατολισμό, ύψος περίπου 9 μέτρων και μια εξαιρετικά ανακλαστική μεταλλική επιφάνεια, χωρίς εμφανείς αρμούς, πτερύγια ή άλλα συστήματα ελέγχου πτήσης.

Παρά το γεγονός ότι το αντικείμενο βρισκόταν σε τόσο κοντινή απόσταση, δεν εντοπίστηκε από τα ραντάρ της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ούτε από το σύστημα αποτροπής συγκρούσεων του αεροσκάφους.

Αν και εξετάστηκε το ενδεχόμενο να επρόκειτο για κάποιου τύπου μετεωρολογικό μπαλόνι, το NUFORC επισημαίνει ότι δεν υπήρχε καμία καταγεγραμμένη αποδέσμευση μπαλονιού στην περιοχή, ενώ το σταθερό σχήμα και το μέγεθός του απομακρύνουν αυτή την πιθανότητα.

Αυξημένα περιστατικά στις ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες

Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά από αναφορές που έχουν δοθεί πρόσφατα στη δημοσιότητα από τις αμερικανικές αρχές, περιλαμβάνοντας βίντεο και μαρτυρίες για περίεργα ιπτάμενα αντικείμενα.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η περίπτωση ενός μαύρου τριγωνικού αντικειμένου πάνω από τις δυτικές ΗΠΑ, το οποίο εντοπίστηκε από στρατιωτικές πηγές να ακινητοποιείται στον αέρα και στη συνέχεια να αναπτύσσει ταχύτητες μαχητικού αεροσκάφους χωρίς εμφανή έξοδο καυσαερίων, διατηρώντας το μυστήριο γύρω από την προέλευσή τους.

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