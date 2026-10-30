«Προετοιμαστείτε τώρα»: Οι κυβερνήσεις που καλούν τους πολίτες τους να γεμίσουν τα ντουλάπια τους

Κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο καλούν τους πολίτες να αποθηκεύσουν βασικές προμήθειες τροφίμων, νερού και φαρμάκων για την αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων.

Η εικόνα ενός νοικοκυριού που μαζεύει κονσέρβες και εμφιαλωμένα νερά στο ντουλάπι δεν ανήκει πια σε ταινία καταστροφής, αλλά αποτελεί επίσημη γραμμή άμυνας σε πολλές χώρες του κόσμου.

Από το Λονδίνο και το Παρίσι μέχρι το Τόκιο και την Ουάσινγκτον, οι αρχές συνιστούν πλέον ανοιχτά στους πολίτες να εξασφαλίσουν την αυτονομία των σπιτιών τους για τις πρώτες κρίσιμες ημέρες μιας έκτακτης ανάγκης.

Η εκστρατεία «Be Ready» στη Βρετανία είναι μόνο ένα δείγμα αυτής της νέας πραγματικότητας. Οι κίνδυνοι που επικαλούνται οι αρμόδιοι φορείς δεν περιορίζονται στα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά επεκτείνονται σε ξαφνικά μπλακ άουτ, κυβερνοεπιθέσεις στις υποδομές ή ακόμα και σε γεωπολιτικές αναταράξεις που θα μπορούσαν να παραλύσουν την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο κανόνας των 72 ωρών

Αν και κάθε χώρα χαράσσει τη δική της στρατηγική, ο «χρυσός κανόνας» των 72 ωρών είναι αυτός που επικρατεί στις περισσότερες περιπτώσεις.

Η Γαλλία, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και το Μεξικό ζητούν από τους πολίτες να έχουν προμήθειες για τρία εικοσιτετράωρα, την ώρα που η Σουηδία και η Νορβηγία ανεβάζουν τον πήχη στις επτά ημέρες και η Γερμανία φτάνει μέχρι τις δέκα.

Στις ΗΠΑ, οι επίσημες οδηγίες αποφεύγουν τους αυστηρούς αριθμούς και μιλούν για «επαρκή εφόδια αρκετών ημερών», ενώ τοπικές αρχές, όπως στη Δυτική Αυστραλία ή στο Κέιπ Τάουν, προσαρμόζουν τις συστάσεις τους ανάλογα με την απειλή των κυκλώνων ή των λειψυδριών.

Τι περιέχει λίστα της πρώτης ανάγκης

Το περιεχόμενο αυτών των κιτ επιβίωσης παραμένει σχεδόν ταυτόσημο σε όλα τα πλάτη του πλανήτη: τρόφιμα μακράς διαρκείας που δεν απαιτούν μαγείρεμα, άφθονο πόσιμο νερό, τα απαραίτητα φάρμακα, φακός με έξτρα μπαταρίες και ένα φορητό ραδιόφωνο για την παρακολούθηση των ανακοινώσεων.

Σε μια εποχή αυξανόμενης αβεβαιότητας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεκάδες κράτη σε Ασία και Αμερική ξεκαθαρίζουν ότι η ατομική προετοιμασία δεν είναι δείγμα πανικού, αλλά το πρώτο βήμα για τη συλλογική ανθεκτικότητα σε μια κρίση.

Οι χώρες που ζητούν από τους πολίτες να αποθηκεύουν τρόφιμα

Ευρώπη: Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Τσεχία, Αυστρία, Ελβετία, Κροατία

Βόρεια Αμερική: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Μεξικό

Νότια Αμερική: Χιλή, Κολομβία, Αργεντινή, Βραζιλία

Αφρική: Νότια Αφρική

Ασία: Ιαπωνία, Ταϊβάν, Ισραήλ, Ινδία, Φιλιππίνες, Σινγκαπούρη

Ωκεανία: Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία

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