Ο «στοιχειωμένος» χάρτης του El Niño: Έως και 372.000 θάνατοι το επόμενο εξάμηνο - Οι «κόκκινες» χώρες

Διεθνής επιστημονική ομάδα χαρτογραφεί τις θανατηφόρες επιπτώσεις του Super El Niño, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για εκατοντάδες χιλιάδες θύματα.

Δραματική προειδοποίηση για τις καταστροφικές συνέπειες της παγκόσμιας υπερθέρμανσης απευθύνουν οι ερευνητές του Climate Impact Lab. Μέσα από τη δημιουργία του χάρτη «El Niño Heat Mortality Tracker», η επιστημονική ομάδα εκτιμά πως το φαινόμενο Super El Niño θα συμβάλει συνολικά στον θάνατο περίπου 857.000 ανθρώπων παγκοσμίως.

Από το σύνολο αυτό των προβλεπόμενων απωλειών, περισσότεροι από 372.000 θάνατοι αναμένεται να σημειωθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου, καθώς οι θερμοκρασίες χτυπούν κόκκινο σε πολλές γωνιές του πλανήτη.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο»

Τα στοιχεία της έρευνας αποκαλύπτουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των επιπλέον θανάτων λόγω καύσωνα θα καταγραφεί στις χώρες του Παγκόσμιου Νότου. Η Νιγηρία αναδεικνύεται ως η πλέον πληγείσα χώρα, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για περισσότερους από 56.000 πρόσθετους θανάτους κατά το επόμενο εξάμηνο.

Στη λίστα των χωρών με τις μεγαλύτερες απώλειες ακολουθούν η Ινδία (με 55.000 θανάτους, ιδιαίτερα τον Μάρτιο), η Ινδονησία (29.000 θάνατοι), η Βραζιλία (19.000) και το Σουδάν.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολιτείες όπως η Καλιφόρνια και η Βόρεια Καρολίνα τοποθετούνται στη ζώνη υψηλού κινδύνου, ενώ στην Κίνα οι νότιες περιοχές αναμένεται να πληγούν πολύ σοβαρότερα σε σύγκριση με τον βορρά.

Η ανάγκη για άμεση πρόληψη

Όπως δήλωσε ο καθηγητής Michael Greenstone, συνιδρυτής του Climate Impact Lab, η νέα αυτή δυνατότητα πρόβλεψης επιτρέπει στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να εντοπίσουν έγκαιρα τις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Παράλληλα, η επίκουρη καθηγήτρια Τάμμα Κάρλετον τόνισε την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης, όπως η δημιουργία κέντρων δροσισμού και η ενίσχυση των συστημάτων υγείας, παράλληλα με τις προσπάθειες για την επισιτιστική ασφάλεια.

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