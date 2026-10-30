Από τον Βάρσο ως το Club Next: Δέκα στέκια που είναι ο χάρτης της Αθήνας

Δέκα Αθηναίοι διαλέγουν το δικό τους στέκι στην πόλη. Ένας διαφορετικός χάρτης περιήγησης στις γειτονιές, μέσα από μπαρ και σινεμά, ταβέρνες και καφέ.

Υπάρχει ένας διαφορετικός χάρτης περιήγησης στην Αθήνα και στις γειτονιές της, ένας χάρτης από στέκια, με πινέζες σε χώρους, μπαρ, σινεμά, ταβέρνες και καφέ, μέσα από τα οποία ενώνονται οι διαφορετικές εκφάνσεις της αθηναϊκής διασκέδασης και εμπειρίας.

Θρυλικά μπαρ της πόλης, στα οποία στις μπάρες και τα τραπεζάκια τους έχουν περάσει δεκάδες χιλιάδες ιστορίες, ταβέρνες που έχουν καταγράψει τον δικό τους μύθο, σινεμά και κλαμπ που έκλεισαν άφησαν πίσω τους έναν δυσαναπλήρωτο κενό.

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