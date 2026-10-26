Φούρνοι «Χωριάτικο»: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 59 συλληφθέντες - 9 κακουργήματα και δύο πλημμελήματα

Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκαν εναντίον 59 ατόμων για τη μεγάλη υπόθεση φορολογικής απάτης στους φούρνους «Χωριάτικο», με τη ζημία του Δημοσίου να ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση για το μεγάλο σκάνδαλο φοροδιαφυγής που συνδέεται με τη γνωστή αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», καθώς οι εισαγγελικές αρχές προχώρησαν στην άσκηση βαρύτατων ποινικών διώξεων.

Σύμφωνα με το protothema, στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης βρίσκονται συνολικά 59 εμπλεκόμενα πρόσωπα, στα οποία αποδίδονται κατηγορίες που αγγίζουν τόσο την κακουργηματική όσο και την πλημμεληματική μορφή.

Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς των ελεγκτικών μηχανισμών, η συνολική ζημία που υπέστη το ελληνικό Δημόσιο από τη συγκεκριμένη δράση ξεπερνά το αστρονομικό ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι 11 κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 59

Συγκρότηση διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ Φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ Συνέργεια στη φοροδιαφυγή Μη έγκαιρη εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα) Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ Μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση Ληστεία από κοινού Απάτη από κοινού (πλημμέλημα) Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Λόγω του τεράστιου όγκου του υλικού και του μεγάλου αριθμού των εμπλεκόμενων προσώπων, η υπόθεση ανατέθηκε σε τακτικό ανακριτή, ο οποίος θα επικουρείται από ακόμα δύο δικαστικούς λειτουργούς για τη διενέργεια της κύριας ανάκρισης.

Την ίδια στιγμή, καθοριστική ήταν η παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Ο επικεφαλής της, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, υπέγραψε διαταγή για την άμεση δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων, «παγώνοντας» τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και ακίνητη περιουσία.

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