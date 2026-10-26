Καναδάς: Έφτιαξαν φυσική πισίνα 45.000 ευρώ μόνες τους γλιτώνοντας μια περιουσία (vid)

Δύο γυναίκες στον Καναδά κατάφεραν να κατασκευάσουν μια εντυπωσιακή φυσική πισίνα στο κτήμα τους, μειώνοντας το κόστος κατά 135.000 ευρώ.

Ένα φιλόδοξο εγχείρημα που φαινόταν απλησίαστο κατάφεραν να υλοποιήσουν η 32χρονη Κρίσταλ Ντρινκγουόλτερ και η 33χρονη Τζάζμιν Κάνινγκ, στην ιδιοκτησία των 260.000 τετραγωνικών μέτρων που κατέχουν στον Καναδά.

Κατάφεραν να φτιάξουν πισίνα με το 1/4 των χρημάτων που τους ζητούσαν

Αρχικά, οι δύο γυναίκες έλαβαν προσφορές που άγγιζαν τις 200.000 δολάρια. Αποφασισμένες να μην εγκαταλείψουν το όνειρό τους, ανέλαβαν οι ίδιες το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών, ολοκληρώνοντας την κατασκευή με μόλις 52.000 δολάρια. Το αποτέλεσμα είναι μια ωοειδής φυσική πισίνα μήκους 15 μέτρων και πλάτους 10,5 μέτρων, πλήρως εναρμονισμένη με το φυσικό τοπίο.

Η ιδέα γεννήθηκε από την επιθυμία τους να κολυμπούν σε καθαρό νερό χωρίς τη χρήση χημικών σκευασμάτων. Μετά από τον σχεδιασμό των πλάνων από ειδικό επαγγελματία, οι δύο γυναίκες ξεκίνησαν την υλοποίηση, αντιμετωπίζοντας τεράστιες προκλήσεις.

Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν η μεταφορά και τοποθέτηση 45 τόνων βράχων, με τον μεγαλύτερο από αυτούς να ζυγίζει περισσότερα από 3.400 κιλά.

Παράλληλα, χρειάστηκε να απομακρύνουν τόνους λάσπης μετά από έντονες βροχοπτώσεις και να πλύνουν σχολαστικά τις πέτρες ώστε το νερό να παραμείνει διαυγές.

Για το γέμισμα της πισίνας απαιτήθηκαν 8 δρομολόγια βυτιοφόρων και 120.000 χιλιάδες λίτρα νερού, διαδικασία που κόστισε περίπου 2.000 δολάρια. Για τη διατήρηση της ποιότητας του νερού, εγκατέστησαν σύστημα φιλτραρίσματος με αντλίες, λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας και μια ζώνη αναγέννησης με ειδικά φυτά.

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2026, με τις ίδιες να δηλώνουν ενθουσιασμένες από το αποτέλεσμα και να σχεδιάζουν ήδη την επέκταση της εγκατάστασης με μια τεχνητή αμμώδη παραλία.

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