Το μισθολόγιο του Λευκού Οίκου: Οι μισθοί των στελεχών του Τραμπ - Πόσα παίρνει ο Αμερικανός πρόεδρος;

Η ετήσια έκθεση μισθοδοσίας του Λευκού Οίκου έδωσε στη δημοσιότητα τις αμοιβές των κορυφαίων συμβούλων και του προσωπικού της διοίκησης Τραμπ.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν οι ετήσιες απολαβές των στελεχών που επανδρώνουν τον Λευκό Οίκο, αποκαλύπτοντας τα ακριβή ποσά που εισπράττουν οι στενότεροι συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το μισθολόγιο του Λευκού Οίκου

Η ετήσια αναφορά περιλαμβάνει 411 υπαλλήλους, με εννέα από αυτούς να αγγίζουν το ανώτατο όριο αμοιβής των 197.200 δολαρίων ετησίως. Ανάμεσα στα υψηλόβαθμα στελέχη που αμείβονται με αυτό τον παχυλό μισθό περιλαμβάνονται η προσωπάρχης Σούζι Γουάιλς, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Στίβεν Μίλερ, ο διευθυντής επικοινωνίας Στίβεν Τσανγκ, καθώς και ο γραμματέας του προσωπικού Γουίλιαμ Σαρφ.

Στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκια υπάγεται και η θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου. Η συγκεκριμένη θέση παραμένει προσωρινά κενή, μετά τη σύντομη θητεία της Κέιτ Ζακαράια, η οποία απομακρύνθηκε μόλις πέντε ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

Την ίδια στιγμή, άλλοι εργαζόμενοι στο Εκτελεστικό Γραφείο του Προέδρου αμείβονται με χαμηλότερα ποσά, όπως η βοηθός Νάταλι Χαρπ, η οποία λαμβάνει 150.000 δολάρια ετησίως.

Στον αντίποδα της μισθολογικής κλίμακας, θέσεις όπως η στενογράφος, ο αναλυτής διαχείρισης αρχείων και ο χειριστής υπηρεσιών πληροφορικής αμείβονται με 59.661 δολάρια.

Τα στελέχη με τον μηδενικό μισθό

Επιπλέον, η έκθεση αποκαλύπτει ότι δέκα στελέχη εμφανίζονται με μηδενικό μισθό. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε ότι τα συγκεκριμένα άτομα δεν πληρώνονται από την προεδρία, αλλά είτε αμείβονται από άλλα κυβερνητικά υπουργεία είτε προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως ειδικοί άμισθοι σύμβουλοι.

Τι γίνεται όμως με τον μισθό του Τραμπ;

Όσον αφορά τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει την τακτική της δωρεάς του συνόλου του προεδρικού του μισθού, ο οποίος ανέρχεται σε 400.000 δολάρια, αντλώντας τα εισοδήματά του από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ