Υψώθηκε η μεγαλύτερη ελληνική σημαία στον κόσμο: Χρόνια πολλά από την Σαντορίνη

Μια εντυπωσιακή ελληνική σημαία 30 επί 50 μέτρων έκανε την εμφάνισή της σήμερα στη Σαντορίνη, σε εκδήλωση ιδιωτικής πρωτοβουλίας που φιλοξενήθηκε στον χώρο του Santo Wines.

Μια ελληνική σημαία εντυπωσιακών διαστάσεων υψώθηκε σήμερα στη Σαντορίνη, στο πλαίσιο ιδιωτικής πρωτοβουλίας που φιλοξενήθηκε στον χώρο του Santo Wines.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σημαία έχει διαστάσεις 30×50 μέτρων, με τη συνολική επιφάνειά της να φτάνει τα 1.500 τετραγωνικά μέτρα. Η δράση πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο των θηραϊκών προϊόντων, με τον χώρο του Santo Wines να φιλοξενεί την πρωτοβουλία.

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Η ιδέα που ξεκίνησε το 2021

Η πρωτοβουλία γεννήθηκε το 2021, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, η ιδέα για την κατασκευή μιας τόσο μεγάλης σημαίας προήλθε από δύο γονείς που δραστηριοποιούνταν σε καταδυτική ακαδημία και στη συνέχεια αγκαλιάστηκε από κατοίκους της Σαντορίνης. Στην προσπάθεια συμμετείχαν νέοι του νησιού, εθελοντές και τοπικοί φορείς, μεταξύ των οποίων αναφέρονται ο Σύλλογος Κρητών Σαντορίνης και ο Σύλλογος Ποντίων Σαντορίνης.

Η σημαία κατασκευάστηκε στη Θεσσαλονίκη και μεταφέρθηκε στη Σαντορίνη. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε επιφάνεια 1.350 τετραγωνικών μέτρων, όμως τελικά το μέγεθός της αυξήθηκε στα 1.500 τ.μ. Δημοσιεύματα του 2021 ανέφεραν κόστος κατασκευής περίπου 7.000 ευρώ, ενώ είχε ανακοινωθεί και φιλανθρωπικός σκοπός για έσοδα από χορηγίες.

Το εγχείρημα αποδείχθηκε απαιτητικό ήδη από την πρώτη προσπάθεια. Στις 25 Μαρτίου 2021, οι ισχυροί άνεμοι δυσκόλεψαν την έπαρση της σημαίας με γερανό. Η προσπάθεια συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια. Η γιγαντιαία γαλανόλευκη έχει συνδεθεί με τις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Σαντορίνη. Σε δημοσιεύματα του 2024, ο κάτοικος του νησιού Αγάπιος Σκοπελίτης είχε αναφέρει ότι η σημαία ζυγίζει περίπου 200 κιλά και ότι χρειάστηκε να ενισχυθεί ώστε η έπαρσή της να γίνεται χωρίς προβλήματα.

Η σημερινή της παρουσία στον χώρο του Santo Wines συνεχίζει αυτή την προσπάθεια, που ξεκίνησε ως πρωτοβουλία κατοίκων και εξελίχθηκε σε ένα ξεχωριστό εγχείρημα για το νησί. Ο χαρακτηρισμός της ως «μεγαλύτερης ελληνικής σημαίας» αναφέρεται σε σχετικά δημοσιεύματα, χωρίς να τεκμηριώνεται εδώ επίσημη πιστοποίηση παγκόσμιου ρεκόρ.

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