Το συγκλονιστικό μήνυμα του πιλότου του F16: «Μία λέξη αλλάζει την Ιστορία. Για τους Έλληνες αυτή η λέξη είναι το ΟΧΙ» (vid)

Το μήνυμα του σμηναγού στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Συγκίνησε για άλλη μια φορά ο πιλότος της ομάδας Ζευς κατά την διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Μετά την επίδειξη των ικανοτήτων του και των δυνατοτήτων του αεροσκάφους του, ο ιπτάμενος της Πολεμικής Αεροπορίας με περισσότερες από 1500 ώρες πτήσης σε αεροσκάφη F16, είπε: «Μία λέξη αλλάζει την Ιστορία. Για τους Έλληνες αυτή η λέξη είναι το ΟΧΙ. Θυμόμαστε ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται, Χρόνια Πολλά Ελλάδα»

Ο Επισμηναγός Χρήστος-Πάρις Χαρίτος είναι πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας και χειριστής μαχητικών αεροσκαφών F-16. Εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2006 και από το 2012 υπηρετεί σε μονάδες με αεροσκάφη F-16. Είναι μέλος της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων «ΖΕΥΣ» και διαθέτει περισσότερες από 1900 ώρες πτήσης, εκ των οποίων πάνω από 1500 σε F-16.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δηλώνοντας: «Κύριε Επισμηναγέ, σήμερα 28η Οκτωβρίου, τόσο εσείς όσο και οι ένοπλες δυνάμεις μας επιβεβαίωσαν ότι για την Ελλάδα ισχύει πάντα το εξής: Η μεγαλοσύνη στα έθνη, δεν μετριέται με το στρέμμα αλλά με της ψυχής το σίδερο καιτο αίμα. Χρόνια πολλά και συγχαρητήρια για την επίδειξη που μας έκανε όλους περήφανους»

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