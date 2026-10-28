Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στην αντιφασιστική πορεία για την ομιλία Κασιδιάρη (vid)

Ένταση σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να κινηθούν προς το ξενοδοχείο όπου είχε προγραμματιστεί η ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη.

Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια αντιφασιστικής συγκέντρωσης ενάντια στην προγραμματισμένη ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη σε ξενοδοχείο της πόλης. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων, ενώ δύο διαδηλωτές προσήχθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο άγαλμα του Βενιζέλου, με τη συμμετοχή εργατικών σωματείων, μελών του ΠΑΜΕ και άλλων φορέων. Οι διαδηλωτές επιχείρησαν να κινηθούν προς την οδό Εγνατία, με στόχο να προσεγγίσουν το ξενοδοχείο όπου είχε προγραμματιστεί η εκδήλωση στις 17:00, όμως βρέθηκαν αντιμέτωποι με αστυνομικό φραγμό.

Η σύγκρουση με τα ΜΑΤ

Η προσπάθεια των συγκεντρωμένων να περάσουν το μπλόκο οδήγησε σε ένταση και συγκρούσεις σώμα με σώμα. Οι αστυνομικοί απώθησαν τους διαδηλωτές κάνοντας χρήση χημικών, ενώ η κυκλοφορία στην Εγνατία διακόπηκε και ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ παρέμειναν στο σημείο.

Νέα επεισόδια σημειώθηκαν αργότερα στην οδό Ολύμπου, κοντά στη Ρωμαϊκή Αγορά. Εκεί, ομάδα διαδηλωτών πέταξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων καταγράφηκαν καταδιώξεις στους γύρω δρόμους.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Το ΚΚΕ καταδίκασε την αστυνομική επέμβαση, κάνοντας λόγο για «άγρια και αναίτια επίθεση» με ΜΑΤ και δακρυγόνα. Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι η απαγόρευση της αντιφασιστικής συγκέντρωσης και η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων συνιστούν ανοχή, αν όχι στήριξη, της δράσης του Ηλία Κασιδιάρη.

Παράλληλα, το ΚΚΕ συνέδεσε τα γεγονότα με την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και την ιστορική μνήμη της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τον ΕΛΑΣ. Ζήτησε επίσης να αφεθούν ελεύθεροι οι δύο προσαχθέντες, αίτημα που τελικά ικανοποιήθηκε.

Για το ζήτημα παρενέβη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Θανάσης Παφίλης, επικοινωνώντας με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Στη συγκέντρωση συμμετείχε αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής τη Θεανώ Καπέτη, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής.

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