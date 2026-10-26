Η σπάνια συλλογή ρολογιών του ιδιοκτήτη της Pizza Fan που «ζάλισε» ακόμη και ειδικό εκτιμητή (vid)

Rolex, Patek Philippe και άλλα πολυτελή ρολόγια εντόπισαν οι Αρχές στην κατοικία του ιδιοκτήτη της Pizza Fan. Ένα από τα κομμάτια φέρεται να αξίζει πάνω από 1μιση εκατ. ευρώ.

Ενενήντα δύο πολυτελή ρολόγια, κοσμήματα και περισσότερα από 1,1 εκατ. ευρώ σε μετρητά εντοπίστηκαν στην κατοικία του ιδιοκτήτη της Pizza Fan στην Εκάλη, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση φοροδιαφυγής που βρίσκεται στο επίκεντρο των τελευταίων ημερών.

Τα ευρήματα περιλαμβάνουν ρολόγια γνωστών οίκων, όπως Rolex, Patek Philippe, Zenith και Vacheron Constantin. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», η αξία ενός από τα ρολόγια ξεπερνά το 1μιση εκατ. ευρώ. Ενώ, η συνολική αξία της συλλογής δεν έχει επιβεβαιωθεί με επίσημη αποτίμηση που να τεκμηριώνει το ποσό των 5 εκατ. ευρώ, το οποίο αναφέρθηκε σε δημοσίευμα του Athens Magazine.

Οι γνωστοί οίκοι και τα συλλεκτικά κομμάτια

Ανάμεσα στα κατασχεθέντα αντικείμενα περιλαμβάνονται ρολόγια από ορισμένους από τους πιο γνωστούς κατασκευαστές πολυτελών ρολογιών στον κόσμο. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα για τα ευρήματα της έρευνας, στη συλλογή περιλαμβάνονται Rolex, Patek Philippe, Zenith και Vacheron Constantin, ενώ αναφέρονται επίσης χρυσά ρολόγια τσέπης και vintage αναπτήρες. Η αξία ενός συλλεκτικού ρολογιού εξαρτάται από το μοντέλο, τη σπανιότητά του, την κατάστασή του και τη γνησιότητά του.

Για τον λόγο αυτό, ο αριθμός των ρολογιών από μόνος του δεν αρκεί για να προσδιοριστεί η συνολική αξία της συλλογής. Eνώ για την απόκτηση ενός τέτοιου σπάνιου ρολογιού θα πρέπει να υπάρχει ειδική λίστα για το ποιος έχει πρόσβαση, σύμφωνα τον εκτιμητή πολυτελών ρολογιών Μάνο Καρτσωνάκη

Τα ρολόγια εντοπίστηκαν κατά την έρευνα στην κατοικία του επιχειρηματία στην Εκάλη, όπου οι Αρχές ανακάλυψαν ειδικά διαμορφωμένο κρυφό δωμάτιο. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η είσοδος βρισκόταν πίσω από έπιπλο που έμοιαζε με παπουτσοθήκη. Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν 1.175.990 ευρώ σε μετρητά, ενώ στις κατασχέσεις περιλαμβάνονται επίσης κοσμήματα, μεταξύ των οποίων διαμαντένιο κολιέ και δαχτυλίδι, καθώς και τρεις ροζ πέτρες.

Τα ευρήματα εξετάζονται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για την υπόθεση, η οποία αφορά καταγγελίες για απόκρυψη εσόδων και μη απόδοση φόρων μέσω συστήματος καταχώρισης παραγγελιών ως «κερασμένων», εκπτωτικών ή ακυρωμένων. Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη και η νομιμότητα της προέλευσης των χρημάτων και των αντικειμένων εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ