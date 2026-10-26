Κακοκαιρία: Νέα επιδείνωση στην Αττική – Πού θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και χαλάζι

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, με δύο κύματα έντονων φαινομένων αναμένονται στην Αττική σήμερα Δευτέρα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, και αύριο, Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα, τα οποία κατά τόπους ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Στην Αττική προβλέπονται δύο περίοδοι ισχυρών βροχοπτώσεων σήμερα, έως το μεσημέρι και ξανά τις βραδινές ώρες. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει κυρίως την ανατολική Ελλάδα και τα νησιά, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν τη Δευτέρα

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στις εξής περιοχές:

Ανατολική Στερεά: Κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, έως τις πρωινές ώρες.

Αττική: Έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές ώρες.

Θεσσαλία: Στη Μαγνησία και τη Λάρισα, έως τις βραδινές ώρες.

Σποράδες και Εύβοια: Κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Δωδεκάνησα: Από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου: Από το μεσημέρι.

Στις περιοχές όπου τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για την εξέλιξη της κακοκαιρίας, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από τα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ.

Αττική: Δύο κύματα καταιγίδων μετά τα προβλήματα της Κυριακής

Η Αττική αναμένεται να βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με ισχυρές βροχοπτώσεις, καθώς η πρόγνωση προβλέπει δύο διαστήματα έντονων φαινομένων μέσα στη Δευτέρα, έως το μεσημέρι και κατά τις βραδινές ώρες.

Τα φαινόμενα έρχονται μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις της Κυριακής, με συσσώρευση υδάτων και δυσκολίες στις μετακινήσεις στη Μάνδρα, στον Πειραιά και στα νότια προάστια. Στη λεωφόρο Καραμανλή στη Βούλα είχε σημειωθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας προς Πειραιά, η οποία στη συνέχεια αποκαταστάθηκε.

Για την Αττική, η πρόγνωση του meteo.gr δίνει θερμοκρασία από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-βορειοανατολικοί με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους, φτάνοντας τα 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές, βορειοδυτικοί άνεμοι 3 έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 19 βαθμούς.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου: Πού θα συνεχιστούν τα έντονα φαινόμενα

Την Τρίτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν σε περιοχές της ανατολικής και νησιωτικής χώρας. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τα φαινόμενα προβλέπονται:

Στην Αττική: Έως τις πρωινές ώρες.

Στις Σποράδες και την Εύβοια: Έως το μεσημέρι.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου: Έως αργά το απόγευμα.

Στα Δωδεκάνησα: Από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να κυμαίνονται από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα ενδέχεται να φτάσουν τους 22 με 23 βαθμούς. Οι άνεμοι στα πελάγη θα παραμείνουν ισχυροί, φτάνοντας τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, σύμφωνα με τις προγνώσεις.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πυροσβεστική

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχουν τεθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και να ελέγξουν ότι οι υδρορροές και τα λούκια των κατοικιών λειτουργούν κανονικά.

Παράλληλα, συστήνεται να αποφεύγεται η διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος των φαινομένων. Οι πολίτες καλούνται επίσης να αποφεύγουν υπαίθριες εργασίες και θαλάσσιες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια έντονων καταιγίδων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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