Βόλος: 18χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού ακρωτηριάστηκε από βεγγαλικό

Στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε 18χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από βεγγαλικό που εξερράγη στο χέρι του, κατά τη διάρκεια πορείας προς το Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ένας 18χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού υπέστη ακρωτηριασμό δαχτύλου, όταν βεγγαλικό εξερράγη στο χέρι του, στον Βόλο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Gegonota.news, ο νεαρός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πορείας οπαδών του Παναθηναϊκού προς το Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου ήταν προγραμματισμένος ο αγώνας με τον ΝΠΣ Βόλου.

Πώς σημειώθηκε το περιστατικό

Όπως αναφέρει το Gegonota.news, οι οπαδοί κινούνταν στην οδό Αναπαύσεως, όταν άναψαν βεγγαλικά. Ένα από αυτά εξερράγη στο χέρι του 18χρονου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να υποστεί ακρωτηριασμό σε ένα δάχτυλο.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

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