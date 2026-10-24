Pizza Fan: Από καταγγελία πολίτη ξεκίνησε η έρευνα για τα 35 εκατ. ευρώ και το «κέρασμα»

Η καταγγελία που έβαλε στο μικροσκόπιο την Pizza Fan και οδήγησε στην αποκάλυψη ενός κυκλώματος με ζημία άνω των 35 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο.

Η καταγγελία ενός πολίτη προς τον εισαγγελέα αποτέλεσε την αφετηρία της έρευνας για την υπόθεση φοροδιαφυγής που αφορά το δίκτυο καταστημάτων Pizza Fan. Οι αστυνομικοί χαρτογράφησαν μέσα σε λίγους μήνες τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού, ο οποίος φέρεται να επέτρεπε την καταχώριση παραγγελιών χωρίς την έκδοση νόμιμης φορολογικής απόδειξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι 23 συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο έκδοσης νέων ενταλμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα άτομα, ενώ η εκτιμώμενη ζημιά για το Δημόσιο από τη φερόμενη δραστηριότητα την περίοδο 2016-2026 ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ.

Πώς λειτουργούσε το «κέρασμα»

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε ένα τηλεφωνικό κέντρο στο Χαλάνδρι, από το οποίο καταγράφονταν και προωθούνταν οι παραγγελίες στα καταστήματα του δικτύου. Το σύστημα διέθετε ειδική επιλογή με την ονομασία «κέρασμα», μέσω της οποίας ορισμένες συναλλαγές ολοκληρώνονταν χωρίς να εκδίδεται φορολογική απόδειξη.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα φέρεται να ενεργοποιούνταν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η πληρωμή με μετρητά και η αξία της παραγγελίας να μην ξεπερνά τα 40 ευρώ. Οι συναλλαγές που επιλέγονταν για αυτή τη διαδικασία εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα, επιτρέποντας, σύμφωνα με την έρευνα, την παρακολούθηση των πραγματικών εσόδων και τον υπολογισμό των ποσών που δεν δηλώνονταν στις φορολογικές αρχές.

Η δυνατότητα αυτή αφορούσε πληρωμές με μετρητά, είτε στο κατάστημα είτε κατά την παράδοση της παραγγελίας. Αντίθετα, στις ηλεκτρονικές πληρωμές η αποφυγή έκδοσης παραστατικού ήταν δυσκολότερη. Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σε ορισμένες περιπτώσεις πελάτες αντιδρούσαν επειδή δεν λάμβαναν απόδειξη. Παρά τις αντιδράσεις, δεν καταγράφηκαν σχετικές καταγγελίες στην Αστυνομία πέρα από εκείνη που έφτασε στον εισαγγελέα.

Οι ρόλοι και οι συλλήψεις

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνεται ο 68χρονος ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας franchise, ο οποίος φέρεται ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, άλλα πρόσωπα είχαν αρμοδιότητες στην οικονομική διαχείριση, στη λειτουργία των καταστημάτων και στην τεχνική υποστήριξη του συστήματος.

Η έρευνα εξετάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο διακινούνταν τα χρήματα που φέρονται να προέρχονταν από τη δραστηριότητα, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών. Παράλληλα, διερευνάται εάν υπήρχε ενημέρωση για επικείμενους φορολογικούς ελέγχους από πρόσωπα που είχαν πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι διαχειριστές καταστημάτων φέρονται να είχαν διαφορετικούς ρόλους στον μηχανισμό, ενώ εξετάζεται σε ποιον βαθμό γνώριζαν τη λειτουργία του. Η Κωνσταντία Δημογλίδου διευκρίνισε ότι δεν προκύπτει πως όλοι οι εργαζόμενοι είχαν πρόσβαση στο σύστημα ή γνώριζαν τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η κρύπτη και οι κατασχέσεις

Κατά τις έρευνες σε χώρους και κατοικίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν μετρητά, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, πολυτελή οχήματα, ρολόγια και κοσμήματα. Σε κατοικία στην Εκάλη βρέθηκε ειδικά διαμορφωμένος κρυφός χώρος, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, υπήρχαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά.

Το συνολικό ποσό που αναφέρεται ότι κατασχέθηκε κατά τις έρευνες ανέρχεται σε 1.288.732,60 ευρώ. Παράλληλα, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορολογικός μηχανισμός, κινητά τηλέφωνα, αποθηκευτικά μέσα και άλλα αντικείμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 150 εκατ. ευρώ. Για τα έτη 2023-2026 συντάχθηκαν 108 εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην ΑΑΔΕ για τον προσδιορισμό των φόρων που φέρεται να μην αποδόθηκαν. Έχουν επίσης κινηθεί διαδικασίες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων.

Η επόμενη ημέρα για τους εργαζομένους

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία και για τους εργαζομένους, καθώς τα καταστήματα παραμένουν κλειστά. Το δίκτυο απασχολεί περισσότερους από 2.500 εργαζομένους και περιλαμβάνει πάνω από 100 καταστήματα, ενώ οι εξελίξεις επηρεάζουν και τους προμηθευτές.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρθηκε στις προωθητικές ενέργειες με δωρεάν προϊόντα, σημειώνοντας ότι ενδέχεται να δημιουργήθηκε σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου. Παράλληλα, δήλωσε ότι βρίσκεται στη διάθεση της Δικαιοσύνης και των φορολογικών αρχών, θέτοντας ως προτεραιότητα τους εργαζομένους και τα καταστήματα franchise.

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