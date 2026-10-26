Γιάννης Βρούτσης για Basketgate: «Θα πέσει φως και στα οικονομικά της ΕΟΚ» (vid)

Ο Γιάννης Βρούτσης μίλησε για «βαθιά πληγή» στο ελληνικό μπάσκετ μετά την υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων, προαναγγέλλοντας έλεγχο στα οικονομικά της ΕΟΚ και διαβεβαιώνοντας ότι το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί κανονικά.

Στην υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ αναφέρθηκε ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, προαναγγέλλοντας έλεγχο και στα οικονομικά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Βρούτσης χαρακτήρισε την υπόθεση «βαθιά πληγή» για τον ελληνικό αθλητισμό, ενώ υποστήριξε ότι η Δικαιοσύνη αντέδρασε γρήγορα, επιδεικνύοντας τα απαραίτητα αντανακλαστικά. «Δυστυχώς έχει ανοίξει μια βαθιά πληγή στον αθλητισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θα πέσει φως και στα οικονομικά της ΕΟΚ»

Ο υπουργός Αθλητισμού ξεκαθάρισε ότι η πολιτεία θα εξετάσει και τα οικονομικά της Ομοσπονδίας, τονίζοντας ότι διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για να προχωρήσει στις ενέργειες που απαιτούνται. «Το αυτοδιοίκητο είναι αυτοδιοίκητο και το κράτος είναι κράτος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «θα πέσει φως και στα οικονομικά της ΕΟΚ». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πολιτεία αντέδρασε άμεσα, χωρίς να φοβηθεί να αναλάβει δράση.

Ο Γιάννης Βρούτσης αναφέρθηκε και στη συνέχεια της αγωνιστικής δράσης, διαβεβαιώνοντας ότι το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί κανονικά.

«Θα φροντίσουμε να συνεχιστεί κανονικά το πρωτάθλημα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αποτελεί κοινή ευθύνη η αποκατάσταση της αξιοπιστίας τόσο της διοργάνωσης όσο και του ελληνικού μπάσκετ συνολικά. «Έχουμε χρέος όλοι μαζί να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία του πρωταθλήματος και του αθλήματος», κατέληξε.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ