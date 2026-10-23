Αποκλειστικό βίντεο Gazzetta Plus: Με πούλμαν έφτασαν στην Ευελπίδων οι κατηγορούμενοι της Pizza Fan!

Το Gazzetta Plus εξασφάλισε αποκλειστικό βίντεο από τη μεταγωγή των συλληφθέντων για την τεράστια υπόθεση φοροδιαφυγής της Pizza Fan στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Στην Ευελπίδων μεταφέρθηκαν πριν από λίγο οι συλληφθέντες για την υπόθεση απάτης της Pizza Fan, με το Gazzetta Plus να εξασφαλίζει αποκλειστικό βίντεο από τη στιγμή που το πούλμαν της Αστυνομίας φτάνει στα δικαστήρια.

Οι κατηγορούμενοι αποχώρησαν από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχοντας καλύψει τα πρόσωπά τους με κουκούλες, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα για την απαγγελία των κατηγοριών.

Το χρονικό της αποκάλυψης

Η υπόθεση αφορά τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και μια οικονομική απάτη που αγγίζει τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα στους 22 συλληφθέντες που πέρασαν το κατώφλι της Ευελπίδων περιλαμβάνεται και ο ίδιος ο ιδρυτής της γνωστής αλυσίδας.

Το κουβάρι της τεράστιας φοροδιαφυγής και της μη απόδοσης ΦΠΑ άρχισε να ξετυλίγεται εντελώς τυχαία, μετά από μια αρχική καταγγελία που αφορούσε ατασθαλίες στις ασφαλιστικές εισφορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας που έχει σχηματιστεί από τις αρχές, οι κατηγορούμενοι για τη συγκεκριμένη υπόθεση ξεπερνούν συνολικά τα 120 άτομα.

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