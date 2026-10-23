Pizza Fun: «Ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου» - Η πρώτη ανακοίνωση της εταιρείας

H Pizza Fan τοποθετείται δημόσια μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση και τις ποινικές διώξεις

Την πρώτη δημόσια τοποθέτησή της μετά τις αποκαλύψεις και τις ποινικές διώξεις για την υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας εξέδωσε η Pizza Fan. Η εταιρεία αναφέρεται στον τρόπο υπολογισμού του τζίρου, αποδίδοντας τη σύγχυση που επικαλείται στα δωρεάν προωθητικά προϊόντα.

Παράλληλα, ζητά συγγνώμη για τη διακοπή της εξυπηρέτησης και υπογραμμίζει ότι βασική της προτεραιότητα είναι η προστασία των εργαζομένων και των συνεργατών του δικτύου της.

Στην ανακοίνωσή της, επικαλείται επίσης την σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου, την οποία συνδέει με τα δωρεάν προϊόντα που διατίθενται στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών. Η θέση αυτή αποτελεί την απάντηση της εταιρείας στις εξελίξεις, ενώ η υπόθεση παραμένει αντικείμενο έρευνας και δικαστικής διερεύνησης.

Η ανακοίνωση της Pizza Fan