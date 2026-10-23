Απομάκρυναν καρχαρία και αυτός επέστρεψε για τους «θαυμαστές» του: Το άγριο ζώο που έγινε αξιοθέατο της Μπουσάν (vid)

Ο καρχαρίας «Μπουκάνγκι», που έγινε τουριστική ατραξιόν στη Μπουσάν της Νότιας Κορέας, οδηγήθηκε στην ανοιχτή θάλασσα, αλλά λίγες ώρες αργότερα επέστρεψε στο λιμάνι.

Ένας καρχαρίας που έχει γίνει διάσημος στη Νότια Κορέα φαίνεται πως δεν είναι διατεθειμένος να εγκαταλείψει το λιμάνι της Μπουσάν. Παρότι οι αρχές κατάφεραν να τον οδηγήσουν στην ανοιχτή θάλασσα, το θαλάσσιο ζώο επέστρεψε λίγες ώρες αργότερα στο κανάλι όπου είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά, προκαλώντας νέο προβληματισμό για την ασφαλή απομάκρυνσή του.

Ο καρχαρίας, που οι κάτοικοι αποκαλούν «Μπουκάνγκι», εντοπίστηκε στις 18 Σεπτεμβρίου σε ένα στενό τεχνητό κανάλι στο λιμάνι της Μπουσάν, και έκτοτε, η παρουσία του έχει μετατρέψει την περιοχή σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό, με περίπου 1,6 εκατομμύρια επισκέπτες να έχουν φτάσει στο σημείο για να τον δουν από κοντά.

Οι επανειλημμένες προσπάθειες να επιστρέψει στη θάλασσα

Ο καρχαρίας, που έχει μήκος περίπου 3 έως 3,5 μέτρα, έχει δυσκολέψει τις προσπάθειες των αρχών να τον απομακρύνουν από το κανάλι, με τις πρώτες επιχειρήσεις, στα τέλη Σεπτεμβρίου και στις αρχές Οκτωβρίου, να μην έχουν αποτέλεσμα, καθώς το ζώο απέφευγε τα μέσα που χρησιμοποιούσαν οι διασώστες και παρέμενε στην ίδια περιοχή. Στην πιο πρόσφατη επιχείρηση, στις 21 Οκτωβρίου, οι ομάδες διάσωσης χρησιμοποίησαν πλωτές πλατφόρμες, δίχτυα και τη συνδρομή δυτών, καταφέρνοντας έπειτα από πολύωρη προσπάθεια να οδηγήσουν τον καρχαρία προς την έξοδο του καναλιού.

Η επιτυχία, ωστόσο, αποδείχθηκε προσωρινή, καθώς την επόμενη ημέρα διαπιστώθηκε ότι ο καρχαρίας είχε περάσει κάτω από ένα προστατευτικό δίχτυ και είχε επιστρέψει στο εσωτερικό του λιμανιού. Σύμφωνα με τις αρχές, βρισκόταν πλέον ανάμεσα σε δύο δίχτυα, τα οποία είχαν τοποθετηθεί σε απόσταση περίπου 30 έως 40 μέτρων μεταξύ τους. Οι υπεύθυνοι εξετάζουν πώς θα διευκολύνουν την επιστροφή του στην ανοιχτή θάλασσα, ενώ παράλληλα παρακολουθούν την κατάστασή του, καθώς η παρατεταμένη παραμονή του στο κανάλι έχει προκαλέσει ανησυχία, μιας και υπάρχουν αναφορές ότι δεν έχει παρατηρηθεί να τρέφεται κανονικά και ότι οι χαμηλότερες θερμοκρασίες του νερού ενδέχεται να αυξήσουν τους κινδύνους για την υγεία του.

Η κλιματική αλλαγή και οι αυξανόμενες εμφανίσεις καρχαριών

Η παρουσία του «Μπουκάνγκι» έχει προκαλέσει και συζητήσεις για τις αιτίες που οδηγούν μεγάλους καρχαρίες κοντά στις ακτές της Νότιας Κορέας. Περιβαλλοντικές οργανώσεις και ειδικοί έχουν επισημάνει ότι η άνοδος της θερμοκρασίας των θαλασσών μπορεί να επηρεάζει την κατανομή των θαλάσσιων ειδών, ωθώντας ορισμένους πληθυσμούς προς βορειότερα ύδατα. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις πιθανές εξηγήσεις για τις συχνότερες εμφανίσεις καρχαριών στην περιοχή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί πως ευθύνεται αποκλειστικά για την παρουσία του συγκεκριμένου ζώου στο λιμάνι.

Τα στοιχεία, πάντως, δείχνουν ότι οι εμφανίσεις καρχαριών στις ανατολικές ακτές της χώρας έχουν αυξηθεί, αφού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 46 περιστατικά εντοπισμού καρχαριών, αριθμός περίπου τετραπλάσιος σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ο «Μπουκάνγκι» έχει πλέον εξελιχθεί σε σύμβολο της πόλης, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών και αποκτώντας ιδιαίτερη θέση στη δημόσια ζωή της Μπουσάν. Πίσω, όμως, από τη δημοφιλία του βρίσκεται ένα σημαντικό ζήτημα προστασίας της άγριας ζωής: οι αρχές καλούνται να βρουν τρόπο να εξασφαλίσουν την ασφαλή επιστροφή του στο φυσικό του περιβάλλον, περιορίζοντας παράλληλα την καταπόνηση που μπορεί να προκαλέσουν οι επανειλημμένες προσπάθειες διάσωσης.

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