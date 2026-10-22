Σκάνδαλο στην «Pizza Fan»: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για απάτη ΦΠΑ ύψους 25 εκατ. ευρώ

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που συνδέεται με τη γνωστή αλυσίδα Pizza Fan προχώρησε το ελληνικό FBI για απάτη μαμούθ.

Σε μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων ετών προχώρησε το ελληνικό FBI, εξαρθρώνοντας εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με τη γνωστή αλυσίδα «Pizza Fan».

Η οργάνωση φέρεται να μην έχει αποδώσει στο ελληνικό Δημόσιο ποσά ΦΠΑ που ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια ευρώ από το 2022, παρέμβανοντας συστηματικά στους μηχανισμούς έκδοσης αποδείξεων.

Το κόλπο με τις «πειραγμένες» ταμειακές

Η απάτη στήθηκε πάνω στο ευρύ δίκτυο των 100 καταστημάτων που διαθέτει η αλυσίδα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν ειδικό λογισμικό και παρέμβαιναν στις ταμειακές μηχανές, παραποιώντας τα στοιχεία των πωλήσεων ώστε να αποκρύπτουν τα πραγματικά έσοδα.

Οι εκτεταμένες έρευνες διενεργούνται σε καταστήματα και κατοικίες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε στενή συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Συλλήψεις υψηλόβαθμων στελεχών και κατασχέσεις

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί εννέα άτομα που φέρονται να αποτελούν τον ηγετικό πυρήνα της οργάνωσης. Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, το δεύτερο τη τάξει διευθυντικό στέλεχος, λογιστές, ο προγραμματιστής που παρείχε την τεχνική υποστήριξη για την παραποίηση των ταμειακών, καθώς και διαχειριστές καταστημάτων.

Κατά τη διάρκεια των εφόδων, οι αρχές έχουν ήδη κατασχέσει χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα καθώς και πλήθος ψηφιακών και εγγράφων αποδεικτικών στοιχείων.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον πλήρη εντοπισμό της διαδρομής του μαύρου χρήματος.

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