Pizza Fan: Στον ανακριτή οι 23 συλληφθέντες - Αντιμέτωποι με ποινική δίωξη για κακούργημα (vid)

Οι 23 συλληφθέντες για την υπόθεση της Pizza Fan οδηγήθηκαν στον ανακριτή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για βαριά αδικήματα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η φερόμενη φοροδιαφυγή 25 εκατ,

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου οι 23 συλληφθέντες για την υπόθεση της Pizza Fan, στην οποία οι Αρχές ερευνούν φερόμενη φοροδιαφυγή που ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν για απολογία στον ανακριτή, αντιμετωπίζοντας σειρά σοβαρών κατηγοριών.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο ιδρυτής της εταιρείας, Κωνσταντίνος Αντάρας, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Οι κατηγορούμενοι αποχώρησαν από τη ΓΑΔΑ με χειροπέδες, ενώ ορισμένοι φορούσαν κουκούλες για να καλύψουν τα πρόσωπά τους από τις κάμερες.

Οι κατηγορίες και το ύποπτο λογισμικό

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 23 συλληφθέντες κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να καταγράφονταν οι παραγγελίες, καθώς όπως αναφέρεται στα στοιχεία της υπόθεσης, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου παραγγελίες που είχαν πληρωθεί κανονικά από τους πελάτες εμφανίζονταν στο σύστημα ως «κεράσματα». Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις κατηγορίες, αποκρύπτονταν εισπράξεις και δεν αποδιδόταν στο Δημόσιο ο ανάλογος ΦΠΑ. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μέρος της υπό διερεύνηση υπόθεσης και θα εξεταστούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Η αφετηρία της έρευνας και τα χρήματα που εντοπίστηκαν

Η έρευνα φέρεται να ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές, η διερεύνησή της οποίας οδήγησε, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τις Αρχές σε ευρύτερη υπόθεση, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει περισσότερα από 120 πρόσωπα. Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί φέρονται να εντόπισαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ στην κατοικία του ιδρυτή της Pizza Fan, καθώς και σχεδόν 400.000 ευρώ σε σπίτια άλλων κατηγορουμένων.

Η υπόθεση αφορά φερόμενη ζημία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στα δημόσια έσοδα. Οι απολογίες των 23 κατηγορουμένων αναμένεται να δώσουν περισσότερα στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού που περιγράφεται στη δικογραφία, ενώ η ποινική ευθύνη των εμπλεκομένων θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη.

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