Βαγγέλης Τσάπας: Ποιος είναι ο επιχειρηματίας που βρίσκεται στο επίκεντρο του Basket-Gate

Η πορεία του Βαγγέλη Τσάπα στο ελληνικό μπάσκετ, η εμπλοκή του με το HNC Coin και η απουσία του το 2021 επανέρχονται στο προσκήνιο μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση Basket-Gate.

Ο Βαγγέλης Τσάπας έχει βρεθεί τις τελευταίες ώρες ξανά στο κέντρο της δημοσιότητας, με αφορμή το κύκλωμα των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Ο γνωστός επιχειρηματίας έχει απασχολήσει ξανά την κοινή γνώμη στο παρελθόν τόσο ως διοικητικός παράγοντας του αθλήματος, αλλά και για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Ο κ. Τσάπας είναι επιχειρηματίας και πρώην διοικητικός παράγοντας του μπάσκετ, που δραστηριοποιείται κυρίως στο ελληνικό περιβάλλον, έχοντας πολύχρονη παρουσία αρχικά σε ομάδες χαμηλότερων εθνικών κατηγοριών και αργότερα στη μεγάλη κατηγορία.

Τα πρώτα βήματα στο μπάσκετ και η άνοδος

Η ενασχόλησή του με το μπάσκετ ξεκίνησε το 2005 με τον Θεμιστοκλή Κερατσινίου, μια ομάδα που τότε αγωνιζόταν στην Δ' ΕΣΚΑΝΑ, η παρουσία του όμως δεν περιοριζόταν στην διοικητική υποστήριξη, καθώς έχει αναφερθεί ότι συμμετείχε ως προπονητής, παίκτης και παράγοντας.

Το 2013 ξεκινάει η συνεργασία του με τον Φάρο Κερατσινίου, ένα από τα πιο καθοριστικά κεφάλαια στην μπασκετική του ιστορία. Η ομάδα ανέβηκε κατηγορία και εδραιώθηκε στις υψηλότερες βαθμίδες του ελληνικού μπάσκετ εκτός της Α1. Τη σεζόν 2014–15 ο Φάρος τερμάτισε δεύτερος στη Β΄ Εθνική, με ρεκόρ 22 νικών και 4 ηττών, και στη συνέχεια εξασφάλισε την άνοδο στην Α2. Το 2015–16 έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό, σε μια πορεία που έκανε τον σύλλογο ευρύτερα γνωστό.

Η συμμετοχή του Φάρου στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα αγωνιστικά επιτεύγματα της περιόδου. Για έναν σύλλογο που είχε ξεκινήσει από χαμηλές κατηγορίες, η παρουσία σε τελικό απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους συλλόγους της χώρας ήταν σημαντικό σημείο αναφοράς.Στη συνέχεια συνδέθηκε με το εγχείρημα του Φάρου στη Λάρισα, στο πλαίσιο συνεργασίας με τον Γυμναστικό Σύλλογο Λάρισας. Η συγκεκριμένη περίοδος συνδέεται με την προσπάθεια διατήρησης ανταγωνιστικής ομάδας σε υψηλότερο επίπεδο και με τη δραστηριοποίησή του πέρα από την αρχική του βάση στο Κερατσίνι.

Ο Βαγγέλης Τσάπας έγινε αργότερα ευρύτερα γνωστός, ως ο άνθρωπος που είχε κεντρικό διοικητικό και χρηματοδοτικό ρόλο στον Ιωνικό Νικαίας, καθώς την σεζόν 2019-2020, η ομάδα επέστρεψε στην Basket League μέσω μιας διαδικασίας που συνδέθηκε με την εξαγορά του ΑΦΜ του Διαγόρα Δρυοπιδέων.

Η ομάδα συμμετείχε στη συνέχεια στο πρωτάθλημα της κορυφαίας κατηγορίας και στο FIBA Europe Cup. Ιδιαίτερη δημοσιότητα απέκτησε και η νίκη του Ιωνικού επί του Εθνικού με 197–116 τον Απρίλιο του 2019, αποτέλεσμα που έμεινε ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά σκορ της σύγχρονης ιστορίας της Α2.

Επιχειρηματική δραστηριότητα και HNC Coin

Ένα ακόμα μεγάλο κεφάλαιο της δημόσιας εικόνας του επιχειρηματία, αποτέλεσε η ενασχόλησή του με τον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα και δηλώσεις της εταιρείας, τον Φεβρουάριο του 2020 ο Τσάπας ανέλαβε καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της Hellenic Coin, η οποία βρισκόταν πίσω από το HNC Coin, που παρουσιάστηκε ως ελληνικό κρυπτονόμισμα βασισμένο στην τεχνολογία blockchain.

Την περίοδο εκείνη, το HNC Revolution, εμφανίστηκε και στην εμπορική ταυτότητα του Ιωνικού, συνδέοντας τη δραστηριότητα του επιχειρηματικού εγχειρήματος με την αθλητική του παρουσία. Στις 17 Νοεμβρίου 2021, η εταιρεία ανακοίνωσε πως ο Τσάπας δεν ήταν πλέον CEO και διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε ιδρυτής ή ιδιοκτήτης του HNC Coin.

Η απουσία και τα ερωτήματα που προέκυψαν

Τον Νοέμβριο του 2021 ο Τσάπας μετατράπηκε από πρόσωπο του αθλητικού επιχειρηματικού χώρου σε πρόσωπο της επικαιρότητας, καθώς δημοσιεύματα ανέφεραν ότι συνεργάτες του δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του και ότι απουσίαζε από τις δραστηριότητές του στον Ιωνικό. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αναστάτωση στην ομάδα, καθώς ο Τσάπας συνδεόταν με την οικονομική και διοικητική της λειτουργία.

Στις 17 Νοεμβρίου σε επικοινωνία του με το Πρώτο Θέμα, ανέφερε πως βρίσκεται στην Ελλάδα, εκτός Αθηνών, και ότι η αποχή του οφειλόταν σε προσωπικούς λόγους. Στις αρχές Δεκεμβρίου 2021, το Πρώτο Θέμα δημοσίευσε ρεπορτάζ για την αυτοπρόσωπη παρουσία του στα γραφεία του μέσου, όπου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δήλωσε ότι επέστρεψε για να διευθετήσει εκκρεμότητες.

Η υπόθεση BasketGate

Φτάνοντας στο σήμερα, στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται το αποκαλούμενο «Basket-Gate», μια υπόθεση που αφορά καταγγελίες για πιθανή χειραγώγηση αγώνων και άλλες πρακτικές στο ελληνικό μπάσκετ, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να φέρεται να εξετάζει περιστατικά από το 2016 και μετά.

Ο Βαγγέλης Τσάπας, παρενέβη στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού στον ANT1, αποκαλύπτοντας πως είναι ένας από τους μάρτυρες κατηγορίας στην υπόθεση, καθώς όπως υποστήριξε, αποφάσισε να μιλήσει γνωρίζοντας το κόστος που θα μπορούσε να έχει για τον ίδιο η δημόσια τοποθέτησή του, ενώ τόνισε ότι όσα κατέθεσε στις εισαγγελικές αρχές είναι αληθινά κατά την άποψή του και μπορούν να αποδειχθούν. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι εξυπηρετεί συμφέροντα συγκεκριμένης ομάδας ή ότι κινείται από προσωπική αντιπαράθεση και εκδικητικά κίνητρα.

Ο ίδιος αναφέρθηκε, επίσης, σε δημοσιεύματα του 2021 που, όπως είπε, έπληξαν την προσωπική του εικόνα, ζητώντας να αποκατασταθεί η αλήθεια σχετικά με την επιχειρηματική του εμπλοκή εκείνης της περιόδου. Όπως εξήγησε, αφορμή για να μιλήσει αποτέλεσαν πληροφορίες που έφτασαν στα αυτιά του για περιστατικά στον χώρο του μπάσκετ, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, τον ώθησαν να απευθυνθεί στις αρχές. Ξεκαθάρισε, τέλος, ότι την αξιολόγηση των καταθέσεών του και την εξαγωγή συμπερασμάτων θα αναλάβουν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής, δηλώνοντας παράλληλα έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη εάν οι ισχυρισμοί του αποδειχθούν λανθασμένοι.

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