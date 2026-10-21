Η NASA στέλνει αποστολή σε μια ύποπτη τρύπα στη Σελήνη που μπορεί να γίνει το μελλοντικό μας σπίτι

Η NASA επέλεξε μια νέα διαστημική αποστολή για να εξερευνήσει μια μυστηριώδη τρύπα στην επιφάνεια της Σελήνης.

Παρότι η Σελήνη είναι γεμάτη από κρατήρες που προκλήθηκαν από την αδιάκοπη πτώση ουράνιων σωμάτων, ορισμένα σχηματισμοί στην επιφάνειά της παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους επιστήμονες. Στην περιοχή Marius Hills της ορατής πλευράς του φεγγαριού δεσπόζει ένας ιδιαίτερος λάκκος, ο οποίος τράβηξε την προσοχή της NASA.

Ένας καταρρεύσας θόλος από λάβα

Στο παρελθόν, η Σελήνη παρουσίαζε έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα, δημιουργώντας μεγάλους ελικοειδείς αύλακες. Οι δομές αυτές σχηματίστηκαν είτε ως ανοιχτά κανάλια λάβας είτε ως υπόγειοι σωλήνες λάβας, οι οροφές των οποίων στη συνέχεια κατέρρευσαν.

«Επειδή ο λάκκος Marius Hills βρίσκεται στο μέσο ενός τέτοιου ελικοειδούς αύλακα, πιθανότατα αντιπροσωπεύει την κατάρρευση της οροφής ενός υπόγειου σωλήνα λάβας, ενδεχομένως μετά από πρόσκρουση μετεωρίτη», εξηγεί η NASA.

Ένα φυσικό καταφύγιο για μελλοντικούς αστροναύτες

Η εξερεύνηση αυτών των υπόγειων δομών δεν έχει μόνο επιστημονική αξία για τη μελέτη της σεληνιακής γεωλογίας. Το κυριότερο όφελος είναι η πρακτική τους χρήση για την ανθρωπότητα, καθώς τα υπόγεια τούνελ θα μπορούσαν να προσφέρουν στους μελλοντικούς αστροναύτες έτοιμα, φυσικά καταφύγια.

Στη σεληνιακή επιφάνεια, οι ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, η επικίνδυνη επικίνδυνη ιονίζουσα ακτινοβολία και ο βομβαρδισμός από μικρομετεωρίτες καθιστούν τη διαβίωση εξαιρετικά δύσκολη. Η επιβεβαίωση της ύπαρξης αυτών των κενών υπόγειων χώρων θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον σχεδιασμό των μελλοντικών σεληνιακών σταθμών.

Πώς θα χαρτογραφηθεί το υπόγειο τούνελ;

Για την υλοποίηση της αποστολής, η NASA επέλεξε την πρόταση του Ινστιτούτου Πλανητικής Επιστήμης με την ονομασία GIMLI. Το ρομπότ της αποστολής θα χρησιμοποιήσει ραντάρ διείσδυσης εδάφους, σεισμικούς αισθητήρες, βαρυτήμετρο και κάμερες υψηλής ανάλυσης για να σαρώσει τα τοιχώματα και το υπέδαφος του λάκκου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της αποστολής, η χρήση ενεργών σεισμικών μεθόδων σε συνδυασμό με ραντάρ θα επιτρέψει τη λεπτομερή χαρτογράφηση του υπεδάφους. Ακόμη όμως κι αν αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει εκτεταμένο τούνελ, τα δεδομένα θα προσφέρουν μοναδικές πληροφορίες για τις ηφαιστειακές διεργασίες που διαμόρφωσαν τη Σελήνη.

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