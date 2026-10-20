Τροχαίο στη Γλυφάδα: 89χρονος έχασε τον έλεγχο και «καρφώθηκε» στην εκκλησία (vid)

Ο ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο, παρέσυρε τα κάγκελα του Αγίου Νικολάου και βγήκε χωρίς τραυματισμό από το όχημα

Ένα ασυνήθιστο τροχαίο σημειώθηκε στη Γλυφάδα, όταν ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και κατέληξε στο προαύλιο εκκλησίας, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Το περιστατικό συνέβη στη συμβολή με την οδό Αρτέμιδος, όταν το όχημα παρέσυρε τα κάγκελα του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου και ακινητοποιήθηκε στην είσοδο.

Χωρίς τραυματισμό

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης ενεργοποιήθηκαν οι αερόσακοι, ενώ ο οδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς να τραυματιστεί και είναι καλά στην υγεία του.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της απώλειας ελέγχου.

Το αυτοκίνητο κατέληξε στον περίβολο του μικρού «Αγίου Νικολάου», ενός από τους παλαιότερους ναούς της Γλυφάδας, του οποίου η ιστορία χρονολογείται από το 1877.

Το ιστορικό παρεκκλήσι αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη και συνδέεται με την παλαιότερη θρησκευτική ζωή της περιοχής, διατηρώντας ξεχωριστή θέση στην ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της τοπικής κοινωνίας.

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