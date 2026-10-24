Μουζουράκης προς την κόρη του αείμνηστου Στέφανου Μπορμπόκη: «Μετά από εκείνον σταμάτησα να βλέπω ποδόσφαιρο… Ήταν Μπορμπόκης και Σκαρτάδος!» (vid)

Ο Πάνος Μουζουράκης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν έμαθε πως η Χριστίνα Μπορμπόκη που τραγούδησε στο Voice είναι κόρη του αείμνηστου Στέφανου, παλιού σπουδαίου άσου του ΠΑΟΚ!

Η κόρη του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Στέφανου Μπορμπόκη, ανέβηκε στη σκηνή του «The Voice», ερμήνευσε το «Ζητάτε να σας πω» και αναφέρθηκε στον πατέρα της, που έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2026

Η Χριστίνα Μπορμπόκη… αν και δεν γύρισε την πολυθρόνα επιλογής της τον Πάνο Μουζουράκη, κατάφερε να πείσει την Πάολα, την Ελενα Παπαρίζου και τον Χρήστο Μάστορα να πατήσουν το κουμπί. Όταν είπε το όνομά της, ο Πάνος Μουζουράκης τη ρώτησε: «Καμία σχέση με τον ποδοσφαιριστή;». Η Χριστίνα Μπορμπόκη απάντησε συγκινημένη «ήταν ο πατέρας μου» με τον Μουζουράκη να λέει έκπληκτος: «Πλάκα κάνεις; Μετά τον Μπορμπόκη σταμάτησα να βλέπω ποδόσφαιρο… Ήταν Μπορμπόκης και Σκαρτάδος!»

Η πορεία του Στέφανoυ Μπορμπόκη στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Ο Στέφανος Μπορμπόκης πέθανε σε ηλικία 59 ετών, το Μεγάλο Σάββατο, 11 Απριλίου 2026, έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1966 και ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του επίσης παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Βασίλη Μπορμπόκη. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στην Α' Εθνική την αγωνιστική περίοδο 1985-1986, στην αναμέτρηση του Δικεφάλου με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Αποτέλεσε βασικό στέλεχος του ΠΑΟΚ, το καλοκαίρι του 1994 αποχώρησε από τον Δικέφαλο και συνέχισε την καριέρα του στον Εδεσσαϊκό. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Ηρακλή, ενώ τη σεζόν 1997-1998 φόρεσε τη φανέλα του Άρη. Την ποδοσφαιρική του καριέρα ολοκλήρωσε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Παράλληλα, φόρεσε 29 φορές τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, σημειώνοντας έξι γκολ. Η εμφάνιση της κόρης του στο «The Voice» έφερε ξανά στο προσκήνιο το όνομα του Στέφανου Μπορμπόκη, αυτή τη φορά μέσα από μια προσωπική αναφορά στη μνήμη του.

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