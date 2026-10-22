Γιάννης Πρετεντέρης: «Έπρεπε να γίνουμε διαιτητές μπάσκετ αντί για δημοσιογράφοι, τι κουταμάρα κάναμε!» (vid)

Ο Γιάννης Πρετεντέρης σχολίασε με καυστικό τρόπο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο που αφορά πρόσωπα του ελληνικού μπάσκετ

Λίγο πριν η Ιωάννα Μάνδρου αναφερθεί στο σχετικό ρεπορτάζ, ο Γιάννης Πρετεντέρης σχολίασε με σατιρική διάθεση τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στον χώρο του μπάσκετ. «Εμείς γιατί δεν γίναμε διαιτητές του μπάσκετ; Έπρεπε να γίνουμε διαιτητές του μπάσκετ, να έχουμε 900 χιλιάδες σπίτι μας, σε μετρητά. Τι κουταμάρα κάναμε!», είπε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση της Ράνιας Τζίμα και του Παύλου Τσίμα

Η Ράνια Τζίμα απάντησε στον συνάδελφό της λέγοντας: «Εσείς που ξέρετε από μπάσκετ…», ενώ ο Παύλος Τσίμας παρενέβη στη συζήτηση, σχολιάζοντας: «Εμείς δεν θέλαμε ποτέ να γίνουμε διαιτητές, θέλαμε να παίζουμε».

Ο Γιάννης Πρετεντέρης συνέχισε στο ίδιο ύφος, λέγοντας πως θα έπαιρνε και τον Παύλο Τσίμα ως δεύτερο, ώστε να μοιράζονται τα χρήματα. Οι ατάκες ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA, με αφορμή τις καταθέσεις και τις αποκαλύψεις που σχετίζονται με την υπόθεση στον χώρο του μπάσκετ.

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