«Όχι» της Ζέτας στο «Ντέρτι»: Συζητήσεις με την Κατερίνα Παπουτσάκη για ρόλο - έκπληξη

Η Ζέτα Μακρυπούλια αρνήθηκε γκεστ συμμετοχή στο «Ντέρτι» με την παραγωγή να συζητά με την Κατερίνα Παπουτσάκη

Οριστικά αρνήθηκε μια μεγάλη γκεστ συμμετοχή στο «Ντέρτι» η Ζέτα Μακρυπούλια την ώρα που οι φήμες για την συνεργασία της με τον ΑΝΤ1 συνεχίζουν να απασχολούν το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Όλα κινούνται στο πλαίσιο του «ναι μεν αλλά». Ναι προς το παρόν το «Ρουκ Ζουκ» δεν υπάρχει στο πρόγραμμα του σταθμού όμως το κανάλι διατηρεί τα δικαιώματα, δεν έχει ξεστήσει το σκηνικό ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο να το επαναφέρει.

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