Κεφάτος Οικονόμου για το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: «Μισό και πέτσινο μπορεί να είναι;» (vid)

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρωινής εκπομπής «Σήμερα», με τον Οικονόμου να τρολάρει τον Πιτταρά και να επικαλείται την προϊστορία των μεταξύ τους αναμετρήσεων.

Αν μη τι άλλο ορεξάτος εμφανίστηκε ο γνωστός για τα ερυθρόλευκα αισθήματά του δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Δημήτρης Οικονόμου, στη πρωινή εκπομπή «Σήμερα», μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο χθεσινοβραδινό ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο έτερος παρουσιαστής της εκπομπής, Γιάννης Πιτταράς, ανήκει στο αντίπαλο «στρατόπεδο», οπότε η διάθεση για ποδοσφαιρική καζούρα ήταν έκδηλη και... αναμενόμενη.

Το ερυθρόλευκο πικάρισμα

Με την κουβέντα να πηγαίνει εύλογα στα του ματς, ο Δημήτρης Οικονόμου πίκαρε τον συνάδελφό του λέγοντας: «Δεν χρειάζονται πολλά για την νίκη, ένα (σσ: γκολ) φτάνει. Μισό μπορεί να είναι; Μισό και «πέτσινο» μπορεί να είναι, να το πω σαν Ολυμπιακός;»

«Έχε χάρη που ο διαιτητής δεν είδε εκείνο το μαρκάρισμα στον Τεττέη. Ήταν για κόκκινη», απάντησε ο Γιάννης Πιτταράς με τον Οικονόμου να σηκώνει το γάντι:

«Α, φταίει ο διαιτητής τώρα; Ρε κερδίσαμε; Λοιπόν, καλύτερος ήταν ο Ολυμπιακός, για να είμαστε και δίκαιοι τώρα. Μετά την αποβολή μαζευτήκαμε λίγο αλλά γενικά ήμασταν καλύτεροι. Και για να κάνουμε το λογαριασμό, σε 74 αγώνες μεταξύ μας έχουμε 34 νίκες Ολυμπιακού, εσείς μόνο 25 και 16 ισοπαλίες.»

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