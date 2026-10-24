Λονδίνο: Πλήρωσε 40€ για πίνακα σε κατάστημα με αντίκες - Ανακάλυψε ότι ήταν του Βαν Γκογκ και τον πούλησε 15 εκατ.

Επιμέλεια:  Νίκος Δενδρινός
Λονδίνο: Πλήρωσε 40€ για πίνακα σε κατάστημα με αντίκες - Ανακάλυψε ότι ήταν του Βαν Γκογκ και τον πούλησε 15 εκατ.
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Βρετανός αγόρασε πριν από δεκαετίες έναν άγνωστο πίνακα του Βαν Γκογκ για μόλις 45 λίρες, ο οποίος πλέον κοστολογείται στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Υπάρχουν άνθρωποι που διαθέτουν ένα ιδιαίτερο χάρισμα στον εντοπισμό αντικειμένων μεγάλης αξίας που ξεχάστηκαν από τον χρόνο. Πολυάριθμες είναι οι περιπτώσεις αντικών που παρέμεναν αποθηκευμένες σε ξεχασμένα δωμάτια, για να ανακαλυφθεί αργότερα ότι επρόκειτο για σπάνιους θησαυρούς.

Μια τέτοια ιστορία εκτυλίχθηκε πριν από σχεδόν 60 χρόνια, όταν ένας Βρετανός αγοραστής απέκτησε έναν πίνακα υποψιαζόμενος απλώς ότι μπορεί να είχε κάποια αξία. Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για μια αυθεντική δημιουργία του Βίνσεντ βαν Γκογκ.

Ο πωλητής που αγνόησε την υπογραφή «Vicent»

Το αξιοπερίεργο της ιστορίας έγκειται στο γεγονός ότι ο αγοραστής υπέθεσε την πιθανή σπανιότητα του έργου, σε αντίθεση με τον πωλητή. Ο τελευταίος, παρότι το έργο έφερε την υπογραφή «Vicent», απέρριψε εντελώς την ιδέα να ανήκει στον διάσημο Ολλανδό ζωγράφο.

Ο αγοραστής ήταν ο Λουίτζι Γκρόσο, υπάλληλος του BBC, ο οποίος απέκτησε το έργο από έναν ιδιώτη έναντι του ευτελούς ποσού των 45 λιρών.

 

Με τη βοήθεια του ιστορικού τέχνης Άλαν Μπόουνες, ο Γκρόσο κατάφερε να ταυτοποιήσει το έργο. Επρόκειτο για τον πίνακα του 1885 με τίτλο «Peasant Woman in front of a Farmhouse» (Χωρική μπροστά από αγροικία). Μάλιστα, η ακτινογραφία που διενεργήθηκε αποκάλυψε ότι κάτω από τον πίνακα υπήρχε ζωγραφισμένο ένα δεύτερο, παλαιότερο έργο.

Από τη λάσπη της φάρμας στις δημοπρασίες των εκατομμυρίων

Μετά την ταυτοποίηση, η έρευνα επικεντρώθηκε στη διαδρομή του πίνακα στον χρόνο. Ανακαλύφθηκε ότι το έργο είχε εγκαταλειφθεί αρχικά σε μια φάρμα στο Στάφορντσιρ και στη συνέχεια παρέμενε ξεχασμένο σε μια σκοτεινή σοφίτα.

Από τη στιγμή που ήρθε στο φως, ο πίνακας άλλαξε αρκετές φορές χέρια. Το 1970 πωλήθηκε στον οίκο Sotheby's για 110.000 δολάρια και το 2020 αποκτήθηκε από ιδιώτη συλλέκτη για ένα ποσό που εκτιμάται μεταξύ 12 και 15 εκατομμυρίων ευρώ.

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