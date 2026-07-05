Τουρίστας βρήκε πίνακα στο πεζοδρόμιο: Τον σκάναρε με AI και δεν πίστευε τι κρατούσε στα χέρια του

Η απίστευτη ιστορία ενός τουρίστα που βρήκε έναν πίνακα στον δρόμο και ανακάλυψε μέσω AI ότι άξιζε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Το περιστατικό μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφικό σενάριο, όμως συνέβη πραγματικά στους δρόμους της Σεβίλλης πριν από λίγες ημέρες και κινητοποίησε ακόμη και την ισπανική αστυνομία. Όλα ξεκίνησαν όταν μια οικογένεια ετοιμαζόταν να φύγει για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Μέσα στη βιασύνη να φορτώσει τις αποσκευές στο αυτοκίνητο, ακούμπησε έναν μικρό πίνακα ζωγραφικής στο πεζοδρόμιο, έξω από το σπίτι, με σκοπό να τον βάλει τελευταίο στο πορτμπαγκάζ. Μόνο που τελικά έφυγε χωρίς αυτόν.

Όταν οι ιδιοκτήτες αντιλήφθηκαν την απουσία του έργου είχαν ήδη απομακρυνθεί αρκετά από τη Σεβίλλη. Επέστρεψαν ελπίζοντας ότι ο πίνακας θα βρισκόταν ακόμη στο ίδιο σημείο, όμως είχε εξαφανιστεί. Η οικογένεια ειδοποίησε αμέσως την Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας, ενώ κυκλοφόρησε αφίσες στα ισπανικά και στα αγγλικά ζητώντας πληροφορίες για έναν πίνακα «με μεγάλη συναισθηματική αξία», χωρίς να αποκαλύπτει ούτε τον δημιουργό ούτε την πραγματική του αξία.

Από τις κάμερες ασφαλείας προέκυψε ότι αρκετοί περαστικοί είχαν πλησιάσει τον πίνακα, πριν τελικά κάποιος τον πάρει μαζί του. Αρχικά εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο κλοπής, όμως οι Αρχές κατέληξαν ότι, από νομικής πλευράς, επρόκειτο περισσότερο για υπόθεση ιδιοποίησης χαμένου αντικειμένου, καθώς το έργο είχε μείνει αφύλακτο σε δημόσιο χώρο.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποκάλυψε τι είχε στα χέρια του

Η απάντηση στο μυστήριο ήρθε λίγες ημέρες αργότερα από τη Μούρθια, περίπου 525 χιλιόμετρα μακριά. Ένας 57χρονος άνδρας, ο Αντρές Ουρτάδο, επικοινώνησε με την αστυνομία και αποκάλυψε ότι ο πίνακας βρισκόταν στο σπίτι του. Όπως εξήγησε, είχε επισκεφθεί τη Σεβίλλη για το Σαββατοκύριακο και είδε τον πίνακα ακουμπισμένο στο πεζοδρόμιο. Θεωρώντας ότι κάποιος τον είχε πετάξει, αποφάσισε να τον πάρει μαζί του, όχι επειδή εντυπωσιάστηκε από το έργο, αλλά επειδή του άρεσε η χρυσή κορνίζα του.

Επιστρέφοντας στο σπίτι του, άρχισε να αναρωτιέται αν επρόκειτο για κάτι πιο σημαντικό. Χρησιμοποίησε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο κινητό του για να αναγνωρίσει τον δημιουργό και η απάντηση τον άφησε άφωνο: όλα έδειχναν ότι είχε στα χέρια του αυθεντικό έργο του Χοακίν Σορόγια, ενός από τους σημαντικότερους Ισπανούς ζωγράφους των τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα. Για να βεβαιωθεί, επικοινώνησε ακόμη και με οίκο δημοπρασιών στη Μαδρίτη, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για γνήσιο έργο.

Λίγο αργότερα, βλέποντας στις ειδήσεις ότι η αστυνομία αναζητούσε τον συγκεκριμένο πίνακα, τηλεφώνησε αμέσως στις Αρχές για να εξηγήσει τι είχε συμβεί. Αστυνομικοί ταξίδεψαν στη Μούρθια, παρέλαβαν το έργο και το επέστρεψαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες του.

Παρότι η οικογένεια απέφυγε να αποκαλύψει την πραγματική αξία του πίνακα, ειδικοί εκτιμούν ότι θα μπορούσε να πωληθεί από 30.000 έως και 150.000 ευρώ, ανάλογα με την τελική πιστοποίηση και την αγορά. Για τον Αντρές, πάντως, η ιστορία είχε διαφορετική κατάληξη. Αντί να κρατήσει έναν πολύτιμο πίνακα, προτίμησε να τον επιστρέψει στους ιδιοκτήτες του, οι οποίοι τον ευχαρίστησαν και του υποσχέθηκαν ένα μικρό δώρο για την τιμιότητά του.

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