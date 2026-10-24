ΗΠΑ: Μεγάλωσε πιστεύοντας ότι ο κόσμος θα τελείωνε από μέρα σε μέρα – Οι ασκήσεις επιβίωσης που της έβαζαν οι γονείς της

Η Kelsey Vanderm μεγάλωσε στα βουνά της Μοντάνα, μακριά από τον πολιτισμό, καθώς ο πατέρας της πίστευε ότι η Αποκάλυψη πλησίαζε.

Η Kelsey Vanderm μεγάλωσε μακριά από τον σύγχρονο πολιτισμό, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, τρεχούμενο νερό και τις ανέσεις μιας συνηθισμένης καθημερινότητας. Οι γονείς της είχαν επιλέξει να ζήσουν απομονωμένοι στα δάση της Μοντάνα, στις ΗΠΑ, καθώς ο πατέρας της είχε πειστεί ότι ο κόσμος πλησίαζε στο τέλος του.

Όπως περιέγραψε η ίδια σε συνέντευξή της στο Dan Becker Podcast, η οικογένεια αρχικά έμενε σε μια σκηνή τύπου teepee στα βουνά, μέχρι ο πατέρας της να κατασκευάσει με τα χέρια του μια ξύλινη καλύβα, η οποία έγινε το σπίτι τους. Η Kelsey ήταν το πρώτο παιδί που γεννήθηκε μέσα στην καλύβα. Ο πατέρας της απέκτησε συνολικά 20 παιδιά με διαφορετικές γυναίκες, τα οποία μεγάλωσαν μαζί, μέσα στο δάσος.

Οι δουλειές στη γη και η προετοιμασία για την Αποκάλυψη

Η καθημερινότητα των παιδιών δεν έμοιαζε με εκείνη των συνομηλίκων τους. Έμαθαν από μικρή ηλικία να αρμέγουν κατσίκες, να κόβουν ξύλα και να συλλέγουν τρόφιμα από τους κήπους της οικογένειας.

Στόχος ήταν να μπορούν να επιβιώσουν χωρίς να εξαρτώνται από τον έξω κόσμο. Ο πατέρας τους πίστευε ότι, σε περίπτωση κατάρρευσης της κοινωνίας ή διακοπής του εφοδιασμού με τρόφιμα, η οικογένεια θα έπρεπε να είναι σε θέση να τα καταφέρει μόνη της.

Ωστόσο, η προετοιμασία δεν περιοριζόταν στις πρακτικές εργασίες. Ο πατέρας της οργάνωνε ασκήσεις στις οποίες τα παιδιά έπρεπε να ετοιμάζουν τις τσάντες έκτακτης ανάγκης, να συγκεντρώνουν τον εξοπλισμό επιβίωσης και να φορτώνουν τα λάμα, ώστε να εξασκούνται στο πώς θα εγκατέλειπαν την περιοχή αν ερχόταν το τέλος του κόσμου. «Έπρεπε να ετοιμάζουμε τις τσάντες μας και τα κιτ επιβίωσης, να φορτώνουμε τα λάμα μας και να κάνουμε πρόβες για το τι θα κάναμε αν τελείωνε ο κόσμος», ανέφερε η Kelsey.

Ο φόβος που τη συνόδευε ακόμη και στο σχολείο

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη όταν η Kelsey αποφάσισε να απομακρυνθεί από τον συγκεκριμένο τρόπο ζωής και να φοιτήσει σε σχολείο. Ο πατέρας της εξακολουθούσε να την προειδοποιεί ότι έπρεπε να βρίσκεται σε επιφυλακή. Της έλεγε να κάθεται κοντά σε παράθυρο και να παρατηρεί τον περιβάλλοντα χώρο, ώστε, αν έβλεπε στρατιώτες ή δυνάμεις ειδικών αστυνομικών μονάδων, να φύγει προς τους λόφους.

Όπως εξήγησε, εκείνος ήταν πεπεισμένος ότι η οικογένεια θα δεχόταν επίθεση ή ότι ο έξω κόσμος θα επιχειρούσε να την καταλάβει. «Μεγάλωσα σε όλη μου τη ζωή πιστεύοντας ότι η επόμενη μέρα θα ήταν η τελευταία μου», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον φόβο που είχε γίνει μέρος της καθημερινότητάς της. Σύμφωνα με την αφήγησή της στο podcast, η απόφαση του πατέρα της να εγκαταλείψει τον πολιτισμό συνδέθηκε με την ενασχόλησή του με βιβλικές προφητείες και την πεποίθησή του ότι πλησίαζε το τέλος του κόσμου.

Η οικογένεια επέλεξε έτσι μια ζωή πλήρους αυτάρκειας και απομόνωσης, χωρίς να ακολουθεί απαραίτητα όλες τις συνήθεις πρακτικές όσων προετοιμάζονται για μια πιθανή καταστροφή, όπως η κατασκευή υπόγειων καταφυγίων ή η αποθήκευση τεράστιων ποσοτήτων τροφίμων. Η ιστορία της Kelsey Vanderm αναδεικνύει πώς οι πεποιθήσεις των γονιών της διαμόρφωσαν την παιδική της ηλικία, από τις καθημερινές εργασίες στο δάσος μέχρι την αίσθηση ότι μια καταστροφή μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή.

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