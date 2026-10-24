ΗΠΑ: Άφησε το σπίτι της και μετακόμισε σε κατοικία 37 τ.μ. στην αυλή της κόρης της για να βλέπει καθημερινά τις εγγονές της

Η Ντενίζ Μάρτιν μετακόμισε σε κατοικία 37 τ.μ. στην αυλή της κόρης της στο Όρεγκον, για να βρίσκεται κοντά στις δύο εγγονές της και να βοηθά στη φροντίδα τους.

Μια διαφορετική επιλογή για τη ζωή μετά τη συνταξιοδότηση έκανε η 65χρονη Ντενίζ Μάρτιν στις ΗΠΑ, καθώς αποφάσισε να εγκατασταθεί σε ένα μικρό σπίτι 37 τετραγωνικών μέτρων στην αυλή της κόρης της. Βασικός λόγος της απόφασής της ήταν να βρίσκεται κοντά στις εγγονές της και να συμμετέχει στην καθημερινότητά τους, χωρίς να εγκαταλείψει την ανεξαρτησία της.

Η Μάρτιν μετακόμισε τον Δεκέμβριο του 2024 από την Αριζόνα στο Μπεντ του Όρεγκον. Η νέα της κατοικία κατασκευάστηκε στο οικόπεδο όπου ζει η κόρη της με την οικογένειά της, επιτρέποντάς της να έχει τον δικό της χώρο, αλλά και να βρίσκεται σε απόσταση λίγων βημάτων από τα παιδιά.

Το σπίτι που κατασκεύασε ο γαμπρός της

Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της ιδέας είχε ο γαμπρός της, Μπιτζάν Ταχερκάν, ο οποίος διαθέτει επιχείρηση κατασκευής μικροσκοπικών κατοικιών, την Spindrift Tiny Homes. Αξιοποιώντας τον διαθέσιμο χώρο στο οικογενειακό οικόπεδο, κατασκεύασε ένα σπίτι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της πεθεράς του. Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό Fortune, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σε λιγότερο από τρεις μήνες και το κόστος παρέμεινε κάτω από τα 200.000 δολάρια, δηλαδή περίπου 172.000 ευρώ.

Η κατοικία έχει συνολική επιφάνεια περίπου 37 τετραγωνικών μέτρων. Στο ισόγειο βρίσκονται το καθιστικό, η κουζίνα και το μπάνιο, ενώ στον επάνω χώρο υπάρχει ένα πατάρι λίγο πάνω από εννέα τετραγωνικά μέτρα, το οποίο χρησιμοποιείται ως υπνοδωμάτιο. Το σπίτι διαθέτει επίσης βεράντα και μια μικρή κάβα κρασιών, αξιοποιώντας διαφορετικά σημεία του περιορισμένου χώρου.

Η προσαρμογή σε μια τόσο μικρή κατοικία δεν ήταν άμεση. Η Μάρτιν χρειάστηκε περίπου έξι μήνες για να αισθανθεί πλήρως άνετα στο νέο της σπίτι, ενώ αναγκάστηκε να περιορίσει σημαντικά τα προσωπικά της αντικείμενα, κυρίως τα ρούχα της. Όπως έχει εξηγήσει, η νέα κατοικία έχει χαμηλότερα έξοδα διαβίωσης σε σύγκριση με το να μένει μόνιμα στο σπίτι της στην Αριζόνα. Για τη λειτουργία αρκετών συσκευών χρησιμοποιεί προπάνιο, με το μηνιαίο κόστος για τις φιάλες αερίου να ανέρχεται περίπου στα 35 δολάρια, δηλαδή γύρω στα 30 ευρώ. Η Μάρτιν διατηρεί, πάντως, και το σπίτι της στην Αριζόνα, όπου περνά περίπου δύο μήνες τον χρόνο, σύμφωνα με το Fortune.

Ο λόγος που πήρε αυτή την απόφαση

Παρότι το μικρότερο σπίτι έχει οικονομικά πλεονεκτήματα, η βασική αιτία της μετακόμισης ήταν η οικογένειά της. «Ο βασικός λόγος που μετακόμισα εδώ ήταν ότι είχα μία εγγονή και τώρα έχω και δεύτερη», ανέφερε στο Fortune, εξηγώντας ότι ήθελε να βρίσκεται κοντά τους καθώς μεγαλώνουν.

Η νέα κατοικία τής επιτρέπει να συμμετέχει ενεργά στην καθημερινότητά τους. Μπορεί να τις πηγαίνει και να τις παραλαμβάνει από το νηπιαγωγείο, να τις φροντίζει το βράδυ και να βοηθά την κόρη της όταν χρειάζεται υποστήριξη με τα παιδιά. Ακόμη και η δυνατότητα να κρατήσει για λίγο το μωρό, ώστε η κόρη της να ξεκουραστεί, αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς της.

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