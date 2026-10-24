«Δυο εξωγήινοι σκοτώθηκαν στο Ρόσγουελ»: Νέα αρχεία από το Πεντάγωνο αποκαλύπτουν τι έγινε το 1947

Η έκθεση που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή περιλαμβάνει την κατάθεση ενός στρατιωτικού αξιωματικού, το όνομα του οποίου έχει διαγραφεί από το έγγραφο

Το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα μια νέα σειρά αποχαρακτηρισμένων εγγράφων για τα UFO, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται μια συγκλονιστική μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα, σύμφωνα με την οποία ο αμερικανικός στρατός ανέκτησε τα συντρίμμια ενός διαστημικού σκάφους και τις σορούς εξωγήινων.

Η έκθεση που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή περιλαμβάνει την κατάθεση ενός στρατιωτικού αξιωματικού, το όνομα του οποίου έχει διαγραφεί από το έγγραφο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι βρισκόταν στο σημείο κατά τη διάρκεια του περίφημου περιστατικού με UFO στο Ρόσγουελ το 1947 και ότι του έδειξαν το διαστημικό σκάφος σε ένα υπόστεγο γνωστό ως «Κτίριο 84».

Διαβάστε την συνέχεια στο Newsbomb.gr