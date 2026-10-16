Ο Τζουντ Λο αναμένεται να ενσαρκώσει τον θρυλικό προπονητής της Λίβερπουλ, Μπιλ Σάνκλι, σε σειρά που ετοιμάζει η εταιρεία παραγωγής Α24.

Μπορεί να είναι οπαδός της Τότεναμ, εντούτοις ο Τζουντ Λο αναμένεται να ενσαρκώσει μία θρυλική μορφή της Λίβερπουλ. Σύμφωνα με το Deadline, ο δημοφιλής ηθοποιός αναμένεται να πρωταγωνιστήσει σε τηλεοπτική σειρά της εταιρείας παραγωγής Α24, η οποία θα ασχοληθεί με τη ζωή και την καριέρα του εμβληματικού Μπιλ Σάνκλι.

Ο θρυλικός προπονητής των Κόκκινων είχε αναλάβει την τεχνική τους ηγεσία το 1959, με την ομάδα τότε στη Β' κατηγορία, και κατάφερε να τη μετατρέψει σε κυρίαρχη δύναμη στην Αγγλία, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και ένα Κύπελλο UEFA Μέχρι το 1974 - βάζοντας τις βάσεις για τη σπουδαία ομάδα του Μπομπ Πέισλι, που τον διαδέχτηκε.

«Είναι μια ιστορία για την οικογένεια και τις σχέσεις του μέσα από τον φακό ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου», δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος της Λίβερπουλ, Τομ Βέρνερ, που έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με την παραγωγή τηλεοπτικών σειρών. Στο πρότζεκτ αναμένεται να αναμειχθεί και η εγγονή του Σάνκλι, Κάρεν Χιλ, η οποία έχει γράψει βιβλίο με όνομα The Real Bill Shankly, με το Άνφιλντ να χρησιμοποιείται για τα γυρίσματα.

Jude Law Set To Play Legendary Liverpool Manager Bill Shankly In A24 Series From Jack Thorne https://t.co/b3AyjxLTNz October 16, 2026

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