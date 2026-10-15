Συγκινητικό post του Τσιμίκα μιλώντας στον νεαρό του... εαυτό: «Μικρέ Κώστα, τα καταφέραμε»

Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν εκ των πρωταγωνιστών στη νίκη της Λίβερπουλ στην έδρα της ΛΑΣΚ και με αφορμή το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ανέβασε μία συγκινητική ανάρτηση.

Η Λίβερπουλ διέσυρε τη ΛΑΣΚ στην Αυστρία με 6-3 για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League με τον Κώστα Τσιμίκα να παίρνει το περιβραχιόνιο του αρχηγού και να μοιράζει και δύο ασίστ.

Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός ανέβασε ένα συγκινητικό post με αφορμή αυτό το παιχνίδι, αναφερόμενος στον νεαρό εαυτό του και έστειλε το δικό του μήνυμα για τα νέα παιδιά

Αναλυτικά: «Να εκπροσωπώ την ομάδα των ονείρων μου, σε μια βραδιά Champions League, ως αρχηγός, με νίκη και μερικές ασίστ; Μικρέ Κώστα, τα καταφέραμε. Μη σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε και να πιστεύετε, παιδιά. Τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Σήμερα πραγματοποίησα μερικά από τα δικά μου και είναι υπέροχο το συναίσθημα. Νιώθω τόσο ευγνώμων».