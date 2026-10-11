The Voice: Τα νούμερα της τηλεθέασης - Πώς υποδέχτηκε το κοινό τη νέα κριτική επιτροπή;

Το The Voice επέστρεψε στον ΣΚΑΪ με υψηλή τηλεθέαση, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.

Το «The Voice of Greece» στον ΣΚΑΪ, κατέγραψε την υψηλότερη τηλεθέαση στη ζώνη της prime time. Το μουσικό talent show βρέθηκε στην πρώτη θέση τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen.

Στο δυναμικό κοινό, το «The Voice» σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 15,9%, φτάνοντας σε τέταρτο προβολής έως και το 21,3%. Στο γενικό σύνολο, η εκπομπή κατέγραψε 26,1%, ενώ την τελευταία ώρα μετάδοσης τα ποσοστά ξεπέρασαν το 31%.

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