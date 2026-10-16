Το 2531 όλοι οι πολίτες της Ιαπωνίας θα έχουν το ίδιο επώνυμο: Ο παράδοξος νόμος για τα επίθετα

Όλοι οι Ιάπωνες πολίτες θα έχουν το ίδιο επώνυμο σε 500 χρόνια, εάν δεν επιτραπεί στους συζύγους να διατηρούν διαφορετικά επίθετα.

Όλοι οι Ιάπωνες πολίτες ενδέχεται να φέρουν το ίδιο ακριβώς επώνυμο σε περίπου 500 χρόνια από σήμερα, εκτός αν επιτραπεί στα παντρεμένα ζευγάρια να διατηρούν τα δικά τους επίθετα.

Αυτό υποστηρίζει νέα επιστημονική μελέτη στο πλαίσιο εκστρατείας για τον εκσυγχρονισμό του Αστικού Κώδικα της χώρας, ο οποίος χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα.

Το σενάριο που φέρνει 100% «Σάτο» το 2531

Η έρευνα, με επικεφαλής τον Χιρόσι Γιοσίντα, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Tohoku, προέβλεψε ότι εάν η Ιαπωνία συνεχίσει να επιβάλλει την επιλογή ενός κοινού επωνύμου στα ζευγάρια, κάθε πολίτης θα ονομάζεται «Σάτο» έως το έτος 2531.

«Αν όλοι γίνουν Σάτο, μπορεί να χρειαστεί να μας αποκαλούν με τα μικρά μας ονόματα ή με αριθμούς», δήλωσε ο Γιοσίντα, τονίζοντας ότι η μελέτη βασίζεται σε μαθηματικές υποθέσεις για να αναδείξει τις επιπτώσεις του ισχύοντος συστήματος στην κοινωνία.

Το «Σάτο» βρισκόταν ήδη στην κορυφή των ιαπωνικών επωνύμων, καλύπτοντας το 1,5% του συνολικού πληθυσμού, με το «Σουζούκι» να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η αναλογία των ατόμων με το όνομα Σάτο αυξήθηκε κατά 1,0083 φορές από το 2022 έως το 2023. Αν ο ρυθμός αυτός παραμείνει σταθερός, το μισό της χώρας θα φέρει αυτό το όνομα το 2446, φτάνοντας το 100% το 2531.

Η μοναδικός συντηρητισμός της Ιαπωνίας

Στην Ιαπωνία, τα ζευγάρια υποχρεούνται από το νόμο να επιλέγουν ποιο επώνυμο θα μοιραστούν κατά τον γάμο, με το 95% των περιπτώσεων να αφορά τις γυναίκες που αλλάζουν το δικό τους. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιτρέπει την αναγραφή του πατρικού ονόματος δίπλα στο συζυγικό σε διαβατήρια και άδειες οδήγησης, η Ιαπωνία παραμένει η μοναδική χώρα στον κόσμο που απαιτεί από τους συζύγους να χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα.

Από την πλευρά τους, συντηρητικά μέλη του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) υποστηρίζουν ότι η αλλαγή της νομοθεσίας θα υπονόμευε την οικογενειακή ενότητα και θα προκαλούσε σύγχυση στα παιδιά.

Ωστόσο, εάν επιτραπεί η διατήρηση διαφορετικών επιθέτων, το εναλλακτικό σενάριο της μελέτης δείχνει ότι το 2531 μόλις το 7,96% του πληθυσμού θα ονομάζεται Σάτο, διασώζοντας την πολιτιστική και οικογενειακή κληρονομιά της χώρας.

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