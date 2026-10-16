Ποιες ουσίες βρέθηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη; Ο πραγματογνώμονας της οικογένειας απαντά

Νέα δεδομένα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη φέρνει η ανάλυση που επικαλείται ο πραγματογνώμονας της οικογένειας, με οκτώ ουσίες να αναφέρονται στα ευρήματα, ανάμεσά τους και κοκαΐνη.

Οκτώ ουσίες φαίνεται να βρέθηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, ύστερα από την τοξικολογική ανάλυση που πραγματοποίησε ο πραγματογνώμονας της οικογένειας, Γιώργος Φιτσιάλος, τα ευρήματα της οποίας, περιλαμβάνουν φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για καταστολή και αναισθησία, ενώ βρέθηκε και κοκαΐνη.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε συνολικά 1.600 ουσίες, από τις οποίες ο Γιώργος Φιτσιάλος ξεχώρισε τρία ευρήματα, τα οποία θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικά για τη διερεύνηση των συνθηκών που επικράτησαν εκείνη την ημέρα στην κλινική της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Ποιες ουσίες βρέθηκαν

Ολανζαπίνη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.

Αριπιπραζόλη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.

Μιδαζολάμη: Ισχυρό ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για καταστολή, αναισθησία και αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων.

Φλουμαζενίλη: Αντίδοτο των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης φαρμάκων όπως η μιδαζολάμη.

Λιδοκαΐνη: Τοπικό αναισθητικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται για την πρόκληση τοπικής αναισθησίας.

Βενζοϋλεκγονίνη: Κύριος μεταβολίτης της κοκαΐνης. Η ανίχνευσή της αποτελεί σημαντικό τοξικολογικό δείκτη προηγούμενης έκθεσης στην κοκαΐνη.

Προποφόλη: Ισχυρό ενδοφλέβιο ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο ταχείας δράσης και βραχείας διάρκειας, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας ή για την παροχή καταστολής κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων

Κοκαΐνη: Ισχυρή διεγερτική ουσία του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Η ανίχνευση μιας ουσίας στο αίμα δεν αρκεί από μόνη της για να προσδιοριστεί πότε και υπό ποιες συνθήκες χορηγήθηκε, ούτε για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τον ρόλο της στην υπόθεση. Όπως υποστήριξε ο πραγματογνώμονας, τα ευρήματα αυτά μπορούν να συμβάλουν στην αποσαφήνιση όσων συνέβησαν στην κλινική. Η ερμηνεία τους, ωστόσο, απαιτεί να συνεκτιμηθούν τα επίπεδα των ουσιών, ο χρόνος λήψης των δειγμάτων, το ιατρικό ιστορικό και οι συνθήκες υπό τις οποίες ενδέχεται να χορηγήθηκαν φάρμακα.

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ανάλυσης αποτελούν ευρήματα του πραγματογνώμονα που έχει ορίσει η οικογένεια. Για την πληρέστερη αξιολόγηση της υπόθεσης αναμένονται τις επόμενες ημέρες τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων από τα εργαστήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

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